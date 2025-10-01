Slušaj vest

Takmičari "Elite 9" Filip Đukić i Tanja Stijelja Boginja prepustili su se strastima u izolaciji i noćas imali intimne odnose.

Đukić nije krio da mu je Boginja privukla pažnju od prvog dana, a ikao je tvrdio da nema konkretne planove sinoć na žurki u kazinu popustile su mu kočnice.

Prvo ljubljenje pa hopa cupa

Njih dvoje su se satima strasno ljubili, a nakon što se žurka završila, njih dvoje su se udobno smestili u izolaciji.

Filip Đukić Foto: Boba Nikolić

Spojili su dušeke, pa se zavukli pod jorgan i nastavili da razmenjuju nežnosti, a sve je pucalo od strasti. Da li će njih dvoje ozvaničiti vezu ostaje da vidimo.

Đukić je inače poznat po aferama sa brojnim rijaliti učesnicima, a na ulasku u "Elitu 9" poručio je da je čovek trenutka i da ne pravi planove unapred.

- Ništa ne planiram, ja sam čovek od trenutka, sve radim u nehatu. Moguć je i seks, šta ja znam - rekao je Filip tada, a snimak možete pogledati OVDE.

Filip Đukić i Boginja
Filip Djukic.jpg
zadruga_13092025_0166 copy.jpg
IMG-20250913-WA0339.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

Anđela Đurićić napustila Gastozov stan Izvor: Kurir