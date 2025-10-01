Slušaj vest

Pevač Ljuba Perućica prokomentarisao je saobraćajnu nezgodu kolege Darka Lazića.

Perućica je istakao da je, za razliku od Lazića, oduvek znao svoje granice i da nikada nije sedeo za volan pod dejstvom alkohola.

1/7 Vidi galeriju Ljuba i Katarina izašli iz porodilišta Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Otkad znam Darka, on voli adrenalin, motore, brzinu. I ja volim te stvari, ali uvek sam znao gde je granica - pazim na sebe i trudim se da ne pravim probleme ni sebi ni drugima. Mnogi vole brzinu, ali važno je imati fazon "pamet u glavu" . Nikada ne sedam za volan pijan - rekao je Perućica.

Žao mu Lazića

1/8 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Kurir, Instagram/192_rs

On ne krije da ima lepo mišljenje o Laziću i da mu je žao što njegov kolega prolazi kroz linč na društvenim mrežama.

- Vidim da ga svi pljuju na mrežama, ali on je momak najgori za sebe. Dobar je momak kojeg mnogo volim. Meni je zaista žao što mu se sve to dešava, jer to nije zaslužio - dodao je.

Perućica je otkrio i da je pokušao da stupi u kontakt sa Lazićem nakon udesa.

- Zvao sam ga odmah kada se to dogodilo, ali se nije javio. Pretpostavljam da je bio zauzet i da mu je bilo previše svega - objasnio je.

U razgovor se uključila i Ljubina supruga Katarina Kolozeus, koja je priznala da strepi svaki put kada Ljuba treba da se vrati kući sa izlaska ili nastupa.

1/8 Vidi galeriju Ljuba Perućica i Katarina Kolozeus Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

- Dok nismo imali decu, nisam mogla da zaspim dok ne vidim da je ušao u kuću, pa makar bilo pet ujutru. Čim čujem bravu, odmah zaspim (smeh). Sada sam već pomalo umorna, ali sam mu rekla: "Sada nas je troje, više nisi sam, vodi računa" - ispričala je Katarina.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: