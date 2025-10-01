Slušaj vest

Voditeljka Snežana Dakić pre nekoliko godina razvela se nakon devet godina braka od biznismena Vladimira Mikića, koji iza sebe ima buran ljubavni život. Naime, on se od prve supruge Dragane sa kojom je dobio ćerke bliznakinje razveo se još davno, a sa voditeljkom Snežanom Dakić je dobio ćerku Lauru.

Mikić je zatim Snežanu zamenio 21 godinu mlađom ženom Jovanom Miljković, o čemu su domaći mediji naširoku pisali. Venčanje sa Jovanom usledilo je 2017. godine, a ona mu je inače ranije bila sekretarica i sa njom je dobio ćerku koju su nazvali Mila, međutim ni ovaj brak mu nije dugo potrajao.

"Ljubav je jednostavno prestala"

- Istina je da se Jovana i ja razvodimo. Zaista ne bih previše pričao o detaljima, ali želim da stavim tačku na neke dalje spekulacije. Razvod nije usledio zbog treće osobe sa jedne ili druge strane, već je ljubav jednostavno prestala - rekao je Vladimir Mikić tada za "Alo".

Međutim, mediji su došli do informacije da je Vladimir Mikić otpočeo vezu sa ženom sa inicijalima S.M. i da je upravo ona bila razlog što se i brak sa Jovanom okončao.

Kada je Snežana Dakić upitana da prokomentariše razvod svog nekadašnjeg supruga ona nije želela da likuje.

- Iako bi neko rekao da je u pitanju karma, i da sad treba da likujem, moram da kažem da mi je na neki način žao što moj bivši muž prolazi kroz tešku životnu situaciju, ne samo po pitanju ljubavnog života. A moglo je bolje, što kaže "Bijelo dugme". Ujedno, svakog dana razmišljam o tome koliko smo mi imali sreće dok smo bili zajedno. Naši životi i naši poslovi su prosto cvetali. Sticali smo i razvijali se, a sa nama zajedno i naše porodice i prijatelji – izjavila je voditeljka tada, a preneo "Story".

Skrasio se

Vladimir Mikić, po svemu sudeći, smirio se kada su žene u pitanju. Biznismen više ne vodi turbulentan emotivni život, već sa izabranicom i detetom uživa u porodičnim obavezama. Kurir paparaco ga je prošle godine uslikao u nabavci sa partnerkom i sinom. Brižni tata je držao sina u naručju i lepo ga smestio u kolica za namirnice. Mališan je uživao sa roditeljima, a Vladimir se nadao da ga niko nije prepoznao.

