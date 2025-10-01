Slušaj vest

Katarina Grujić je otkrila da još uvek čuva čuvenu haljinu u kojoj se pojavila prvi put u "Zvezdama Granda", a onda je progovorila i mužu i ćerki.

- Ja imam 2000 haljina, cipela, torbi, u garderoberu. Oblačila sam haljine više puta, nemam problem sa tim. važno je da se nisam ugojila, pa mogu da uđem u haljine i od pre pet godina.Čuvam tigrastu haljinu sa prvog "Granda". Sad je n bih nosila, nije to ta moda.

Devojčica već zna šta želi da obuče

- Ćerka je već napravila dramu pre dva, tri dana, kada sam ja obukla jednu haljinu, ona je počela da plače i rekla je "mama je lepša od mene". Onda sam ja jutros ustala rano i kupila joj istu haljinu kao i moju. Uvek joj pričamo da je najlepša i da nema niko lepši od nje.

1/8 Vidi galeriju STAN SAV U STAKLU OD 400.000 € Evo gde žive Gobelja i Kaća Grujić, pogled od MILION dolara, kristali, sve vrišti od luksuza (FOTO) Foto: Printscreen

Katja talentovana za muziku

- Marko je otišao da preparkira auto. Vraća se. Katja obožava decu, voli nas odrasle. Svaki dan bi bila u igraonici. Dobro je da je tako slobodna. Ide na muzičko, kod kuće imamo klavir, mikrofon, pusti pesmicu, obuče neku haljinu, štiklice, mikrofon - rekla je pevačica i dodala:

- Što da ne bude pevačica? Ona ima ovakvu majku, kakvu ima iza sebe. Biće joj samo lepše na putu.

Volela bih troje dece

Sa suprugom fudbalerom Markom Gobeljićem je pričala da želi troje dece.

- Marko i ja smo pričali, voleli bi imamo troje dece. To se ne planira, kad se desi desiće se. Nije mi bitno kog je pola. Možda da vidim kako je to biti majka dečaka. Ali može i ćerka, moj otac ima dve ćerke, to je za očeve najveća ljubav.

Kurir / Blic

Pogledajte dodatni snimak: