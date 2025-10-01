Slušaj vest

Pevačica Katarina Grujić izjavila je da smatra kako reper Desingerica nema kredibilitet da učesnicima "Pinkovih zvezda" daje savete o pevanju.

Katarina je naglasila da još nije imala priliku da pogleda ni "Pinkove zvezde", ni konkurentske "Zvezde Granda", te da je oblast u kojoj se Despić zaista razume - performans.

- Desingerica nema kredibilitet kada je pevanje u pitanju, ali u performansu ima. Iskreno, nemam vremena da pratim ni "Pinkove zvezde" ni "Zvezde Granda". Kada budem stigla, ispratiću i videću. Super je što mladi imaju više prilika. Koje god takmičenje da izaberu, sigurno će nešto postići ako budu pametni - rekla je Grujićeva.

Pevačica je dodala i da joj ne smeta da isti stajling nosi i više puta.

- Dobro je poznato da imam preko dve hiljade haljina, cipela i torbi. Oblačim i po nekoliko puta iste stvari i nemam problem s tim. Bitno je da mogu da obučem istu haljinu i posle pet godina. Naravno, postoje stajlinzi koje ne bih ponovila jer se trendovi menjaju, ali volim da kažem: "Pevačicama je sve oprošteno."

Desingerica u dugovima

Dragomir Despić Desingerica u dugovima je do guše, požalio se bliskom prijatelju, saznaje Kurir.

Iako ima mnogo nastupa i zarađuje i više nego dovoljno za normalan život, popularnom treperu je i to malo. Despić se zaneo u troškarenju novca koji zarađuje, pa je morao da podigne kredit kako bi sebi obezbedio još neke luksuzne stvari koje je poželeo. Kredit je uspeo da obezbedi preko firme koju ima još pre nego što je javnosti postao poznat.

Glavni krivac novi auto od 650.000 evra

Glavni razlog za kredit je novi auto kojim se pre nekoliko dana prvi put pojavio na snimanju "Pinkovih zvezda". Despić je uslikan za volanom luksuznog automobila marke "Mercedes", modela "G63 brabus roket 900", čija cena dostiže vrtoglavih 650.000 evra. "Brabus" je specijalizovan za ekstremne performanse, luksuzne detalje i agresivan dizajn, a njihova edicija "roket 900" predstavlja vrhunac onoga što ovaj tjuner nudi.

