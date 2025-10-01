Slušaj vest

Jedan od najpoznatijih simbola beogradske ugostiteljske scene, legendarni restoran "Grčka kraljica", svečano je ponovo otvorio svoja vrata u Knez Mihailovoj ulici, na radost svih ljubitelja vrhunske kuhinje i elegantne atmosfere.

Otvaranje ovog kultnog mesta okupilo je brojna poznata lica iz sveta muzike, mode i društvenog života, koja su došla da uveličaju povratak jednog od najomiljenijih gradskih restorana.

Među zvanicama su se našli i Ilda Šaulić sa suprugom, Kaja Ostojić, Princ od Vranja, Luka Raco i mnogi drugi ugledni gosti, koji su uživali u svečanoj atmosferi, bogatom meniju i pažljivo osmišljenom programu.

Ilda Šaulić oduševila sve

Otvaranje Grčke Kraljice Foto: Damir Dervišagić

Posebnu pažnju prisutnih, kao i fotografa, privukla je Ilda Šaulić, koja je i ovog puta pokazala besprekoran osećaj za stil.

U elegantnom crnom dezenu, sa sofisticiranim kariranim plaštom prebačenim preko ramena, Ilda je zračila gracioznošću i damskom elegancijom. Kombinaciju je upotpunila klasičnom crnom torbom i efektnim crnim čizmama, dok je njen nenametljiv, ali upečatljiv stil još jednom potvrdio da je jedna od najbolje odevenih dama domaće scene.

