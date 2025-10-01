Slušaj vest

Sinoć se u rijalitiju dogodio zanimljiv preokret koji je mnogima privukao pažnju.

Nakon što je Marko Janjušević Janjuš odlučio da okrene novi list i svoj put nastavi sa Milenom Kačavendom, Viktor Gagić i Dušica Đokić su, čini se, iskoristili priliku da se dodatno zbliže. Iako su i ranije provodili dosta vremena zajedno, sada se među njima mogla primetiti sasvim nova energija – ona koja nadilazi granice prijateljstva.

Tokom dana sve eskaliralo

Viktor Gagić najzgodniji učesnik Elite

Već tokom dana, njih dvoje su gotovo nerazdvojni. Zajednički razgovori, osmesi, sitne provokacije – sve je to dodatno rasplamsalo sumnje da se možda rađa nešto više. Ipak, trenutak koji je izazvao najviše pažnje dogodio se tokom večernjeg treninga.

Dušica je odlučila da se posveti svom izgledu i odradi vežbe za gluteus i stomak, a Viktor joj se, kao pravi džentlmen, ponudio da pomogne. U tom procesu došlo je do bliskog fizičkog kontakta – toliko bliskog da je u jednom trenutku Viktor bukvalno završio na Dušici, što je izazvalo i smeh, i stidljive poglede, ali i znatiželjne komentare ostalih učesnika.

Publika je odmah počela da komentariše na društvenim mrežama: da li je ovo početak nove romanse u rijalitiju ili je reč o prolaznom zbližavanju pod uticajem trenutnih emocija i atmosfere? Neki smatraju da Viktor koristi situaciju nakon Janjuševog distanciranja od Dušice, dok drugi veruju da su se emocije među njima gradile već neko vreme, ali nisu imale prostora da se razviju zbog prisustva trećih osoba.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Podsetimo, Dušica je priznala da voli žene.

 Pogledajte dodatni snimak:

