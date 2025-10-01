Slušaj vest

Harmonikaš i kompozitor Mirko Kodić čovek je koji ima najviše kumstava na estradi, a sada je iznenadio sve izjavom da su mnoga od njih bila iz koristi.

Naime, Mirko je sada progovorio o kumstvima i istakao da nikada nije nikoga odbio, te samim tim ima 19 kumstava, ali da neka od njih nisu bila iskrena.

- Tu imam jedan odgovor. Da podelimo na 50 posto. Pola me je zvalo jer sam dobar čovek, to je njihovo mišljenje da zaslužujem da im budem kum. Drugih 50 posto, to su oni sa kojima se ne viđam. Zvali su me da im budem kum jer su mislili da će pored mene postići neki veliki uspeh – rekao je Mirko za i dodao da su neki želeli samo preko njega da dođu na estradu.

- Nisu oni mene gledali kao čoveka, kao dobrog kuma. Njima je bilo bitno da im ja budem kum, da ih uvedem u estradu. Pa mene niko nije uveo, sam sam kršio kao atletičari kada trče prepone. Imao sam prepona puno u karijeri, došao sam iz sela Jasenova, a ovde su bili svi bauci za mene.

"Voleću ga dok sam živ"

Podsetimo, Mirko Kodić doživeo je porodičnu tragediju kada mu je preminuo sin Aleksandar.

- Kako se osećam... Nekako čudno. Borim se sam sa sobom. Neki put se ne dam... Hrabar budem, a neki put padnem da ne mogu da objasnim. Doživeo sam takav šok... On je bio isti ja, bio je moj ljubimac. Voleo je da živi 200 na sat. Voleću ga dok god sam živ. Voleo je lepe stvari, devojke, Crvenu Zvezdu, Beograd... On je bio moj ponos! Radio je kod Dejana Bodiroge u restoranu, koji ga je mnogo voleo. Njegovi drugari iz Crvene Zvezde su mi uvek govorili ''kakvog sina imaš...'' Njega je Bog uzeo za sebe. Bogu je trebao vičše nego ovom svetu, jer na ovom svetu imaš uvek neke jurnjave, sad imaš sutra nemaš, sad si ok, sutra nisi... zato je njega Bog uzeo da gore ima mira. Njega su svi voleil na poslu. Nikada nije bio problematičan dečko - pričao je muzičar o nasledniku.

