Pevač Uroš Živković otkrio je da je zakazao svadbu sa suprugom Jovanom. Uroš ističe da su pripreme u punom jeku, kao i da su pozivnice već poslate zvanicama.

- Pripreme teku sjajno. Trudio sam se da sve obaveze prepustim drugima. Poslali smo sve pozivnice i biće oko 500 zvanica, jer želim da uvažim mnogo kolega kod kojih sam bio, a i inače imam dobar odnos sa svima - rekao je Živković, dodajući da će tog dana krstiti i sina.

Na pitanje da li je njegova buduća supruga bila zahtevna oko priprema, kroz osmeh je odgovorio:

- Mlada je odabrala dve venčanice.

Neće zvati Darka Lazića

Komentarišući ko neće biti pozvan, rekao je:

- Darko Lazić nije pozvan. Ništa lično, u dobrim sam odnosima, ali ja nisam bio kod njega na veselju. Zovem samo bliske ljude.

Kurir / Informer

