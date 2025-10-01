ZVAĆE 500 LJUDI NA SVADBU ALI NE I OVOG PEVAČA! Uroš Živković rigorozan: Nije ni on mene zvao na veselja
Pevač Uroš Živković otkrio je da je zakazao svadbu sa suprugom Jovanom. Uroš ističe da su pripreme u punom jeku, kao i da su pozivnice već poslate zvanicama.
- Pripreme teku sjajno. Trudio sam se da sve obaveze prepustim drugima. Poslali smo sve pozivnice i biće oko 500 zvanica, jer želim da uvažim mnogo kolega kod kojih sam bio, a i inače imam dobar odnos sa svima - rekao je Živković, dodajući da će tog dana krstiti i sina.
Na pitanje da li je njegova buduća supruga bila zahtevna oko priprema, kroz osmeh je odgovorio:
- Mlada je odabrala dve venčanice.
Neće zvati Darka Lazića
Komentarišući ko neće biti pozvan, rekao je:
- Darko Lazić nije pozvan. Ništa lično, u dobrim sam odnosima, ali ja nisam bio kod njega na veselju. Zovem samo bliske ljude.
Kurir / Informer
