Pevač Darko Lazić nedavno je doživeo udes, a sa njim u automobilu bila je i njegova supruga, Katarina.

Prema rečima njegove kume i pevačice Andreane Čekić, oboje se oporavljaju od saobraćajne nezgode koja je još mnoge zatekla.

Kako je naglasila - dobro su prošli.

"Videli ste na šta auto liči..."

- Dobro je Darko, hvala Bogu, kao i njegova supruga. Super su prošli, s obzirom na situaciju. Videli ste na šta auto liči. On sada malo odmara od povreda, ima na glavi rasekotinu koju su odmah na VMA sredili. Hvala Bogu, ništa više od toga. Živi su, zdravi, ne ponovilo se - izjavila je Andreana za Blic.

Đani ogorčena na Lazića

S druge strane, podsetimo, iako se zabrinuo za njega, pevač Radiša Trajković Đani Lazića posle incidenta nije kontaktirao.

- Polomio sam ruku i nije ni on mene zvao. Što bih ja njega zvao? Iskreno... Kad je bio prvi udes, ja sam visio uz njega; kad sam ja polomio ruku, bio sam tri meseca kod kuće, niko nije došao da me vidi. Nije došao. Razočarao sam se tada, jer ga mnogo volim. Bilo mi je krivo kao čoveku, rekao je kao: "Evo, ćale, doći ću, kako to da padneš? Nisam čuo..." Mene ne može da uvredi neko koga ne volim, nego neko ko mi je drag... - objašnjavao je Đani na jednom događaju pred okupljenim medijskim ekipama.

"Bilo je kišovito na putu"

Inače, nakon saobraćajke, Lazić je za medije ispričao šta se dogodilo.

"Hvala milom Bogu, ništa strašno, živa glava. Proklizao mi je auto, kao što možete videti na putu, bilo je kišovito na putu, ja sam krenuo da obilazim. Nisam video da je autobus stajao parkiran u desnoj traci i nisam mogao da zakočim, pustio sam kočnicu i namotao sam na svoju stranu, ne bi li povredio Katarinu i sa moje strane sam ga zakačio... Hvala Bogu što nije bila velika brzina, da je bila, bilo bi još gore", rekao je on i dodao:

"Ja sam zadobio posekotine od šoferke koja je pukla... Ko je kriv, to se ne zna, ja sam kriv što sam vozio po kiši, on je kriv što je stajao. Bitno je da niko nije povređen ozbiljno. Kaća ima samo malu posekotinu na glavi od stakla".

