Ćerka voditeljke Lee Kiš, Sara Mia Jokić krajem avgusta udala se za svog partnera sa kojim je prethodno bila samo mesec i po dana u vezi.

Sara je sada prvi put nakon venčanja objavila fotografiju sa suprugom sa odmora, te nisu skidali osmehe sa lica, te je jasno koliko su srećni i zaljubljeni.

Sara Mia Jokić sa mužem Foto: Printscreen/Instagram

Inače, Mia je u braku sa pilotom kojem je veoma brzo rekla sudbonosno "da".

"Venčanje je održano u tajnosti jer smo želeli da uživamo u danu bez opterećenja, samo u krugu najbližih. Suprug je Branko Milojević koji je vojni pilot, a posle mesec i po dana veze smo odlučili da se venčamo (tradicija se izgleda nastavlja jer se i Lea udala za mog tatu posle 7 dana). U skladu sa tim nije ih toliko zatekla moja odluka. Jako su srećni i imamo svu njihovu podršku", rekla je mlada za Blic.

Lea se udala posle 7 dana

Inače, i Lea Kiš je posle samo nekoliko dana pristala da se uda za sadašnjeg supruga.

- Muž me je pre svega osvojio inteligencijom, on je jedan analitičan i obrazovan čovek. Kad smo se upoznali, na prvi pogled mi se dopao fizički, jer je izuzetno zgodan muškarac, sa manirima, duhovit i drugačiji od mnogih koje sam sretala - pričala je ona.

