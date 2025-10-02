Slušaj vest

Pevačica Dunja Ilić nedavno je otkrila da se pomirila sa mužem posle 12 godina razdvojenosti.

- Hvala svima na lepim komentarima, a hvala i na ružnim. Muž mi malo uživa po Evropi sa mojim punim poverenjem. Podržava mene dok snimam novi album. Ima trbušnjake u svojim godinama kao što vi mladi i podbuli sanjate. Ja ću da stavim jedan bilbord u Vranje pošto vidim da je puno negativnih komentara i iz naglasiću našeg grada. A vi se verite ko majmunčići pa pišite "Ku*vo" ili šta vam već dođe u vaše bolesne umove - napisala je ona.

Dunja se nakon vesti o pomirenju oglasila za Kurir i otkrila kako je došlo do kontakta nakon gotovo 13 godina.

- On je mene kontaktirao prvi. Sve to nešto što je bilo između nas, a bilo je svašta, nikada nakon razvoda nije izašlo u javnosti ni sa moje ni sa njegove strane i to je dovoljno za poverenje, tako da smo "na prvu" povratili kontakt - izjavila je Dunja za Kurir i priznala po čemu je poseban.

- Poseban je po tome što je jedini muškarac u mom životu koji je od mene dobio drugu priliku.

Nisu razvedeni

Na pitanje da li je spremna da se ponovo uda za čoveka kome je prvi put izgovorila sudbonosno "da", Dunja je ponovo iznenadila i otkrila da se ona zapravo nikada nije ni razvela.