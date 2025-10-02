MUŠKARCI U TRANSU ZBOG ŽENE DAVIDA DRAGOJEVIĆA! Četiri meseca nakon porođaja pokazala skroz ravan stomak, svi u neverici kako moćno izgleda
Supruga bivšeg rijaliti učesnika i fitnes trenera Davida Dragojevića, Tamara, ponovo je u centru pažnje javnosti. Samo četiri meseca nakon što je na svet donela sina Rajana, ona je iznenadila pratioce na društvenim mrežama izgledom koji, prema komentarima mnogih, „oduzima dah“.
Vratila liniju i formu
Na fotografijama koje je podelila sa naslednikom u naručju, Tamara je pozirala u plitkim farmerkama i kratkoj majici, a pažnju je privukao njen ravan stomak, gotovo neverovatan s obzirom na to da se porodila pre samo nekoliko meseci.
Komentari oduševljenih pratilaca nizali su se jedan za drugim:
„Svaka čast, izgledaš neverovatno“, „Tvoje telo je inspiracija za sve mame“, „Kako si uspela da se tako brzo vratiš u formu?“
Porodični život i novi početak
David i Tamara uživaju u roditeljstvu, a javnost ih često opisuje kao skladan par koji svoju intimu ipak zadržava van tabloida. Ipak, povremeno podele trenutke iz privatnog života na mrežama, što redovno izaziva burne reakcije. David, nekada učesnik „Zadruge 2“, odavno se povukao iz rijaliti formata i posvetio se drugim poslovima. Sada radi kao savetnik za ishranu i fitnes, a neretko sa pratiocima deli savete o zdravoj ishrani i treninzima.
Penthaus vredan pola miliona
Kako se već pisalo, Dragojević je nedavno kupio luksuzni penthaus u Veterniku, u blizini porodične kuće. Prema rečima njegovog brata Dejana, za stan od 150 kvadrata, od čega je terasa zauzela čak trećinu prostora, isplaćeno je 500.000 evra u kešu.
Stan, koji je David ekskluzivno pokazao kamerama, odiše modernim enterijerom i otvorenim pogledom, a upravo tamo Tamara i on odgajaju svog naslednika. Na vratima doma prilikom snimanja ekipa je naišla na Tamaru, koja je od Davida mlađa deset godina i, prema mišljenju mnogih, donela novu ravnotežu u njegov život.
Novo poglavlje u životu
Nakon burnih godina provedenih u rijaliti svetu, David Dragojević danas živi mirnije, posvećen porodici i poslu, dok Tamara uživa u majčinstvu i vraća se formi neverovatnom brzinom. Njihova zajednička slika sa malim Rajanom jasno pokazuje da im je porodica sada na prvom mestu, a javnost sa velikim interesovanjem prati svaki njihov korak.