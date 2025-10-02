Slušaj vest

Mina Kostić godinama je tvrdila da je usvojena sa pet godina, i da ju je odgajila žena po imenu Evdokija Duda Ivanović, inače tetka poznatog repera Đusa. Međutim, pevačica je nedavno, nakon duže pauze u javnosti, stala pred kamere i rekla da je sve to bila laž, da je Duda nikada nije usvojila, već da ju je koristila zbog novca, kao i "da joj je bacala crnu magiju".

U maju ove godine iznela je niz optužbi na račun žene koja je preminula 2019. godine, pa je u jednom trenutku izjavila da su je Evdokija i njen bivši muž opljačkali tako što su joj uzeli celu zgradu koju je gradila s pokojnim Džejom.

Pevač i bivši suprug Mine Kostić, Igor Kostić, poznatiji kao Igor X harao je muzičkom scenom, ali je odjednom rešio da se povuče pre nekoliko godina. Foto: Instagarm, Printskrin/Instagram

Mina Kostić je govorila i da je pored svega bila uz Dudu do poslednjeg dana, da ju je čak i u domu obilazila, a kada je žena preminula, da ju je i sahranila.

Evdokija Duda Ivanović je te 2019. godine sahranjena u Beogradu, na Novom groblju, i to u porodičnoj grobnici Ivanović.

Međutim, nakon četiri sata potrage po Novom groblju, grobno mesto gde Duda počiva je neobeležen. Iako u dokumentima, ali i javno dostupnim informacijama, stoji da je ona sahranjena na određenoj parceli i grobnom mestu, koje se podudara sa porodičnom grobnicom, na spomeniku njeno ime nije uklesano, a ni slika postavljena, čak ni posle šest godina.

ivan-ivanovic-djus-01-damir-dervisagic.jpg
Foto: Damir Dervišagić

Ni Mina Kostić, niti Ivan Ivanović, poznatiji kao Đus, nisu se udostojili da obeleže mesto na kojem počiva Evdokija Ivanović! Danas se može reći da je Duda zaboravljena od svih, ali i da su je najbliži ovim potezom izdali.

kurir.rs/telegraf

Ne propustiteStars"PEVALA SAM NA MESTU GDE MI SE SESTRA UDAVILA" Mini Kostić život obeležila jeziva tragedija, a onda zbog bivšeg partnera prošla GOLGOTU: Sve joj je oduzeo
sequence-01.02-45-11-14.still013.jpg
Stars"MINA KOSTIĆ JE HTELA DA SE UDA ZA MENE POD USLOVOM DA JOJ KUPIM KOLA OD 150.000€ I STAN NA DEDINJU" Stariji kolega ispričao sve o pevačici: Ona je...
pjimage.jpg
Stars"PROMENILA SAM VERU, RODITELJI SU BILI U DRUGOJ RELIGIJI" Mina Kostić otkrila intimne detalje: Pokojni otac me je tako učio, a onda sam ja...
sequence-01.02-45-11-14.still013.jpg
StarsMINA KOSTIĆ OTKRILA DA JOJ JE ĐUSOVA TETKA BACALA CRNU MAGIJU DA UMRE, A EVO KAKAV ODNOS IMA SA NJIMA: Bili na ratnoj nozi, a onda se desio obrt
Mina Kostic Djus.jpg
Stars"JA SAM TU ODRASLA, NEMAM ČEGA DA SE STIDIM" Mina Kostić šokirala priznanjem da je lagala o usvajanju, a ovde je živela s biološkim roditeljima (FOTO)
untitled1.jpg