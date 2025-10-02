Slušaj vest

Mina Kostić godinama je tvrdila da je usvojena sa pet godina, i da ju je odgajila žena po imenu Evdokija Duda Ivanović, inače tetka poznatog repera Đusa. Međutim, pevačica je nedavno, nakon duže pauze u javnosti, stala pred kamere i rekla da je sve to bila laž, da je Duda nikada nije usvojila, već da ju je koristila zbog novca, kao i "da joj je bacala crnu magiju".

U maju ove godine iznela je niz optužbi na račun žene koja je preminula 2019. godine, pa je u jednom trenutku izjavila da su je Evdokija i njen bivši muž opljačkali tako što su joj uzeli celu zgradu koju je gradila s pokojnim Džejom.

Pevač i bivši suprug Mine Kostić, Igor Kostić, poznatiji kao Igor X harao je muzičkom scenom, ali je odjednom rešio da se povuče pre nekoliko godina.

Mina Kostić je govorila i da je pored svega bila uz Dudu do poslednjeg dana, da ju je čak i u domu obilazila, a kada je žena preminula, da ju je i sahranila.

Evdokija Duda Ivanović je te 2019. godine sahranjena u Beogradu, na Novom groblju, i to u porodičnoj grobnici Ivanović.

Međutim, nakon četiri sata potrage po Novom groblju, grobno mesto gde Duda počiva je neobeležen. Iako u dokumentima, ali i javno dostupnim informacijama, stoji da je ona sahranjena na određenoj parceli i grobnom mestu, koje se podudara sa porodičnom grobnicom, na spomeniku njeno ime nije uklesano, a ni slika postavljena, čak ni posle šest godina.

Ni Mina Kostić, niti Ivan Ivanović, poznatiji kao Đus, nisu se udostojili da obeleže mesto na kojem počiva Evdokija Ivanović! Danas se može reći da je Duda zaboravljena od svih, ali i da su je najbliži ovim potezom izdali.