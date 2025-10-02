Slušaj vest

Teško je i zamisliti da su prošle pune tri godine od smrti frontmena grupe "Parni valjak", Akija Rahimovskog.

Nakon što mu je pozlilo, pevač je iznenada preminuo u 69. godini. Iza njega ostala je neverovatna karijera, glas koji se pamti i pesme koje rado slušamo.

Život

Aleksandar Rahimovski, poznatiji pod nadimkom Aki, bio je poznati pevač i frontmen grupe “Parni valjak” rođen u Nišu 5.6.1955. godine. Nakon njegovog rođenja, porodica se brzo preseljava u Skoplje, dok Aki već sa sedam godina pohađa muzičku školu.

Pevač je iza sebe ostavio troje dece ― sina Kristijana, kog je dobio u prvom braku, ćerku Dinu, koju je dobio u višedecenijskom braku s misterioznom Ingrid, i ćerku Antoniju, koju je dobio 2020. godine sa Slovenkom Barbarom Vesel.

1/12 Vidi galeriju AKI RAHIMOVSKI Foto: Dragan Kadić, PRINTSCREEN Jutjub, Marina Lopičić

Sin o Akiju

Njegov sin Kristijan nikad nije krio da je njegov i očev odnos bio dosta poljuljan:

"Tata i ja nikada nismo bili u sukobu, imali smo prepirke oko mnogih drugih stvari. S obzirom na njegov način života, bilo je teško izgraditi nekakav normalan porodični odnos. Zamerao sam tati što se više davao drugima nego porodici, jer je tu bio najpotrebniji. Kako je vreme odmicalo, prihvatio sam ga takvog kakav je i počeo graditi odnos u kom smo mogli da funkcionišemo, a to je kroz muziku. Bio je izrazito dobar čovek, mnogo sam ga voleo, ali za sebe i svoje najbliže – tu je bio malo "tanji". Davao se koliko je mogao i znao. Prihvatio sam to i voleo sam ga bez obzira na sve. On je bio izrazito ponosan na mene," rekao je Akijev sin za domaće medije.

Napuštanje

Podsetimo, kada je Kristijan imao tri godine, Aki je napustio njega i njegovu majku. Razlog je verovatno bio mimoilaženje u stavovima sa majkom dečaka, što je uslovilo razvod. Tokom prethodnih godina često je u javnosti spominjao sukobe koji su se među njima dvojicom tokom godina dešavali, ali je za Alo ispričao da su tokom nekoliko prethodnih godina uspeli da prevaziđu nesuglasice i da su čak jedno vreme i zajedno živeli.

Foto: Dragan Kadić, Printscreen/Youtube

Kada je u 65oj godini dobio ćerkicu sa duplo mlađom Barbarom, svi su se čudili. Oni koji su ga poznavali kažu da je uživao da šeta ćerkicu u kolicima do parkića i nazad.

Iako je 2018. godine imao moždani udar, Aki to okolo nije pričao. 2022. godine mu je pozlilo, nakon čega je preminuo.

Kurir.rs/Stil

Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde: