Pevačica Ana Nikolić ostala je bez celog pratećeg sastava i menadžera, koji su joj otkazali saradnju i poručili da više ne žele da nastupaju sa njom. Nikolićeva se nedavno nije pojavila na nastupu u Posušju, iako su karte bile rasprodate i publika je željno iščekivala njen izlazak na scenu. U prvi mah mnogi su pomislili da je razlog to što je pevačica te večeri viđena u jednom prestoničkom restoranu, ali istina je, kako tvrde izvori, drugačija.

Bila na Bobanovom veselju: 

Ana Nikolić Foto: Instagram/mladjaniRajovic

Bend i menadžer, koje je ranije okupio Anin bivši partner Goran Ratković Rale, odlučili su da prekinu saradnju nakon, kako kažu, "niza neprijatnih situacija i incidenata" koje su doživeli sa pevačicom.

Ostavili je saradnici

- Odmah nakon skandala sa Raletom, kada ga je Ana prijavila policiji, saradnici su doneli odluku da preseku svaku dalju priču sa Anom. Saopštili su joj da prekidaju saradnju i da može da traži novi bend. Ostavili su je bukvalno na cedilu, a ona je sama priznala da je i svojim ponašanjem doprinela tome. Smatrali su je teškom, razmaženom i neprofesionalnom - otkriva dobro obavešten izvor za Informer.

Nikolićeva je, prema tvrdnjama naših sagovornika, bila svesna da ima zakazan nastup u Posušju, ali se našla pred zidom jer bez muzičara nije mogla da održi koncert.

- Ana je bila stavljena pred svršen čin. Nije imala nikakvu rezervnu opciju i, po svemu sudeći, u tom trenutku nije uspela da pronađe novi bend. Umesto da izađe pred publiku, rešila je da večeri da drugačiji tok - sa prijateljima je otišla na nastup Bobana Rajovića, gde je ujedno i proslavila rođendan. Kasnije je najbližima priznala da se oseća usamljeno i izdano, jer je posle raskida sa Raletom ostala i bez njegove podrške i bez celog tima koji ju je do tada pratio - zaključuje izvor.

Ana Nikolić i Boban Rajović
ana 1.jpg
04.jpg
Ana Nikolić i Rale