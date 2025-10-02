Odnos sa Sofijom

- Kada sam bio mlađi, bilo mi je žao. Ali, sada kada pogledam koliko je sve to oko dece komplikovano, sve mi je manje žao. Ne kažem da nemam još vremena, ali ja imam dosta male dece oko sebe, od mojih najbližih rođaka. Tako da sam ja itekako okružen malom decom od nepunih godinu dana do deset godina ih imam i rado provodim vreme sa njima. Pričam im priče i šarene laži i zezam ih dok mogu - izjavio je Željko, pa se osvrnuo na svoju mezimicu:

Sofija o Željku

- Scena, svađa i rasprava dok su bili u braku nije bilo. Tek možda posle razvoda kada sam ja malo porasla i psotala svesna svega, tada je počela realnost da me udara. Najteže je bilo kada sam shvatila da smo svi odvojeno i da ne živimo zajedno. Sve kasnije mi je teže padalo nego sam razvod. Tata mnoge stvari pravda time da su to bile neke godine, tinejdžerski dani, ali nije baš to tako. Sada sam zrela i svesna. Prijateljski odnos oni ne mogu nikada da imaju. Pre dve godine su se sreli na jednoj svadbi i tada sam im rekla da sam ponosna na njih i kako su odglumili taj susret. On se njoj javio, izašao je po nas, ona se njemu lepo javila, kao da se viđaju stalno i kao da su komšije. Rekla sam da su promašili profesiju i da su trebali da se bave glumom. Vrlo zanimljivo, da se oni dugačak period nisu ni sreli ni videli - pričala je Sofija za Adria TV.