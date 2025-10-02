Slušaj vest

Starija ćerka Suzane Mančić Teodora Kunić zavetovala se 23 godine starijem generalu Miroslavu Talijanu na večnu ljubav. O ljubavi je svojoj mezimici sigurno mogla da da savet, jer je ona pre malo više od deceniju našla ljubav za sva vremena i to sa imućnim Grkom Simeonom Ocomokosom.

Suzana je sada progovorila o nasledstvu i imovini, pa otkrila kako su se njih dvoje dogovorili oko svega.

- Imam imovinu, vidi, za srpske uslove odličnu, on za svoje grčke i te kako. E sad, da tu ne bi došlo, a sigurno bi bilo nekih sumnji, nesuglasica, šta će biti, kako. Šta hoće ova Srpkinja, da nas oglobi. Em nam ukrala oca, em će da nam ukrade i imovinu. Ja sam rekla, ajde ovako, da mi stavimo na papir da sve što je moje je moje, sve što je tvoje je moje (smeh) - izjavila Suzana Mančić i prasnula u smeha, pa dodala da se šali.

Pomenula je i svoje mezimice.

- Jednog dana kad treba da dele imovinu, nema svađe, nema krvi oko tarabe... - rekla je Mančićka u emisiji "Popodne na Uni".

Inače, na fotografijama sa Teodorina svadbe nema Suzaninog supruga Simeona Ocomokosa, a Suzana je otkrila zbog čega.