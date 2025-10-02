Slušaj vest

Voditeljka Lea Kiš živi u srećnom braku sa svojim mužem, sportskim novinarom, književnikom i profesorom Momčilom Jokićem, već pune tri decenije.

Filmska priča

Lea i Momčilo upoznali su se na filmski način. Njihova ljubav rodila se u liftu, u zgradi "Politike", a venčali su se nakon samo nedelju dana poznanstva.

1/6 Vidi galeriju lea kiš sa mužem Foto: Zorana Jeftić, Dragana Udovičić, Printscreen

- Muž me je pre svega osvojio inteligencijom, on je jedan analitičan i obrazovan čovek. Kad smo se upoznali, na prvi pogled mi se dopao fizički, jer je izuzetno zgodan muškarac, sa manirima, duhovit i drugačiji od mnogih koje sam sretala - rekla je jednom prilikom Lea i dodala:

"Previše je pedantan"

- S vremenom sam ga upoznala i na drugi način, kao čoveka posvećenog brojnim interesovanjima, kao produhovljenog intelektualca koji zna da stvar postavi na svoje mesto. Kad razmišljam da li mi kod njega nešto smeta, mogu samo da se našalim, jer je to retka osobina za muškarce sa našeg podneblja. Naime, previše je pedantan, kao svaka Devica u horoskopu. Mada, rekla bih da je to pre vrlina, nego mana.

Voditeljka Lea Kiš Foto: ATA images

Lea i Momčilo Jokić žive u porodičnoj kući na Voždovcu, ali i na bajkovitom imanju na Avali.

