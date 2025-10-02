Slušaj vest

Selma Bajrami nastavlja s provokacijama na račun Srbije, pa je pre nekoliko dana nastupala je u Prizrenu, u srpskom svetom gradu, ispred zastave lažne države Kosovo.

Bosanskohercegovačka pevačica koja je navukla gnev kada je pokazivala znake Velike Albanije, ponovo je isprovocirala javnost. Pred polupraznom salom u srpskom carskom gradu Prizrenu, pored svojih pesama, okupljenim Bošnjacima i Albancima pevala je i na njihovom jeziku, a snimci su se pojavili na društvenim mrežama.

Kako se može videti na fotografijama i snimcima, ona je pevala ispred zastava lažne države Kosovo, Albanije i Turske, dok se na koncertu nalazio natpis: "Predstavništvo turskog odbora vam želi srećan Dan Bošnjaka".

Sramna provokacija izazvala lavinu komentara

Ovaj pevačicin potez izazvao je kod nas pravi haos na društvenim mrežama, gde su najoštrije osudili Selmin potez.

"Na srpski trotoar ona neće više zakoračiti", "Jadnice jadna", "Nek ide u Albaniju, šta će izbeglica u Bosni", "Nema više Srbije i parica", "Nećeš se mnogo od Albanaca ovajditi", Seoska kafanska pevaljka", "Nešto se slabo čuje, nedostaje joj Srbija, eto sad pevaj u praznoj hali", "Mrziteljka Srba, krv nije voda", samo su neki od komentara.

Inače, numera koju Selma peva "Valle Kosovare" je na albanskom jeziku, i baš uz ovu pesmu je Selma pokazala "dvoglavog orla".

Iako na prvi pogled zvuči, "Valle Kosovare" (Kosovski ples) je nacionalistička numera kojom se odaje počast albanskoj kulturi, a Kosovo je Srbija i ne može da bude deo njihove tradicije i kulture.

Pokazivala dvoglavog orla

Podsetimo, Selma Bajrami je početkom 2024. vraćena s granice na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" "zbog narušavanja bezbednosti".

1/6 Vidi galeriju SELMA BAJRAMI TVRDI DA JE BOSANKA SA KOSOVA, A DA LI JE? Isplivala jedina ISTINA, evo gde je pevačica zapravo ROĐENA Foto: Screenshot, Pritnscreen

Razlog ove odluke bio je snimak s jedne privatne proslave na kojoj je Selma pevala pesmu "Valle Kosovare" i pokazivala dvoglavog orla, to jest simbol "velike Albanije". Ovo su mnogi osudili i ocenili kao nepoštovanje Srbije, u kojoj je prethodno izgradila estradnu karijeru, pa joj je ubrzo i zabranjen ulazak na našu teritoriju.

Zabranjen joj ulazak u Srbiju

Tadašnji direktor BIA Aleksandar Vulin tada je izjavio da je bosanskoj pevačici zabranjen ulazak u Srbiju po njegovom naređenju jer je Bajramijeva pred kamerama "ponosno pokazivala simbole 'velike Albanije'".