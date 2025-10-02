Slušaj vest

Goga Sekulić "maznula" je pesmu od Biljane Jevtić - Proklet da je ovaj život.

Sekulićeva je obradila stari veliki hit svoje starije koleginice, u studiju kod svog prijatelja i saradnika Aleksandra Kobca.

Od momenta kako je pesma objavljena na zvaničnom profilu Goge Sekulić na jutjubu, pojavilo se na desetine pozitivnih komentara.

Osim njenih vokalnih sposobnosti za ovaj žanr muzike, publika je oduševljena i izgledom pevačice.

Kako saznajemo, Goga je odlučila da snimi ovu pesmu iz posebnog razloga. Pre 10 godina je u Pragu na jednom od nastupa uzela najveći bakšiš ikada pevajući pesmu "Proklet da je ovaj život".

Podsetimo, Goga je tokom leta harala Crnogorskim primorjem. Svaki njen nastup bio je dupke pun, a pevačica je tokom leta uspela i da dovede liniju do savršenstva.