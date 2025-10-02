REZIDENCIJA ŽUGIĆ U SRCU VRAČARA: Zavirite u Anđelkin dom, svetao i topao kutak u kome uživa sa porodicom (FOTO)
Anđelka Stević Žugić je nakon razvoda zajedno sa sinom Jakšom napustila porodični dom i preselila se u drugi stan.
U međuvremenu je, tvrde upućeni, tu nekretninu prodala i kupila drugu, na Vračaru, gde i danas živi sa suprugom Markom Žugićem, a od pre dve godine je dom ulepšala i najslađa crnokosa devojčica Čarna.
Bilo kako bilo, šarmantna glumica izabrala je prostran i svetao stan, u kojem dominira bela boja. Ono što prvo pada u oči su buketi svežeg cveća, brižljivo raspoređeni u svakoj prostoriji, kao i brojni detalji, kao što su svećnjaci, vaze, umetničke slike na zidovima.
Kao kontrast belim zidovima i drvenariji, nameštaj je u sivim i zelenim tonovima.
Anđelkin sin Jakša, koji je rano pokazao sklonost ka glumi i umetnosti uopšte, dobio je prostranu sobu, koju deli sa kućnim ljubimcem, malim umiljatim psom.
Prostranim kutkom preovladavaju svetle boje, a Anđelka očito veoma obraća pažnju na detalje, pa njen dom obiluje ukrasima poput onih u obliku slonova, svećnjacima s mirišljavim svećama, uramljenim fotografijama, satovima, a veliki je ljubitelj zelenila i cveća, te njen dom krase različite sobne biljke kao i raskošni buketi u vazama.
Posebno mesto zauzima slika iznad klavira, na kojoj vidimo portret majke i sina, na zidu je veliki plazma televizor, a celokupan utisak je da dominira jednostavan, ali veoma upečatljiv dizajn bazičnih komada nameštaja koji je u sivim i zelenim tonovima.
Glumica je nedavno rekla kako joj kuvanje nije jača strana, ali po izgledu njene kuhinje niko ne bi rekao da je tako. Jednostavna je i deluje jako praktično. Opremljena je barskim i klasičnim stolicama, a prevladavaju tamnije nijanse kao što su braon i crna.
Kurir/Hello
