Teodora Kunić, starija ćerka voditeljke Suzane Mančić, koja se pre nekoliko dana zaklela na večnu ljubav svom izabraniku u drugom je stanju.

Teodora i njen 23 godine stariji partner brigadni general Miroslav Talijan upriličili su svadbeno veselje za porodicu i prijatelje, a kako smo saznali njih dvoje imaju još jedan razlog za slavlje.

- Teodora je u drugom stanju, a svadbu su zakazali čim su saznali. Još je rano da o tome govore javno, zbog čega samo najbliži znaju - rekao je izvor blizak paru za Informer.

Brigadni general iza sebe već ima dva braka iz kojih je dobio petoro dece, dok je Teodora ranije bila udata za 20 godina starijeg milionera iz Amerike, ali se od njega razvela.

Ko je drugi suprug Suzanine ćerke

Miroslav Talijan rođen je 1970. godine u Smederevskoj Palanci, a 23 pune godine je stariji od svoje supruge Teodore. Nakon Vojne gimnazije, završio je i Vojnu akademiju, smer pešadija.

Miroslav je nastavio da se obrazuje na Fakultetu bezbednosti gde je završio master studije, potom na Fakultetu političkih nauka specijalističke studije.

Doktorirao je 2008. godine na Vojnoj akademiji. Posle osam godina završio je i Visoke studije bezbednosti i odbrane.