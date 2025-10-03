Slušaj vest

Mića Jovanović poznatiji kao Mića Megatrend potvrdio je saznanja Kurira da je na proslavi koju je nedavno upriličo u svom domu izbio kuršlus, ali je izneo svoju stranu priče. Kako bi sprečio gradske priče, biznismen je objasnio o čemu se radi:

- Bila je to lepa rođendanska žurka. Moj rodđendan i puno dragih prijatelja u mojoj kući. Uz živu muziku lepo smo se igrali i šalili. Je od mojih prijatelja je, u jednom trenutku, zaplesao sa devojkom koja je bila speijalna gošća na proslavi. U šali sam mu dobacio "Olabavi malo". Neko od gostiju, a bilo je par nepoznatih i nepozvanih izmontirao je celu priču i pustio po gradu. Inače sam, sa tim prijateljem, ostao do zore zajedno sa muzičarima. O nekom izbacianju nema ni govora- napisao je Jovanović u poruci.

Na pomenutoj zabavi Mića je iz kuće izbacio svog prijatelja, inače visokog funkcionera, jer je poludeo od ljubomore. Naime, njegova mlađa izabranica se naočigled svih nabacivala ovom moćniku, što je Mići zasmetalo.

Detalje je ispričap naš izvor, koji je odlično upućen u ovaj ljubavni trougao.

- Mića baš nema sreće sa ženama. Sa ženom je završio na sudu, s ljubavnicom takođe, ona ga je tek skupo koštala, a poslednja mu je nabila rogove na finjaka. Mića voli mlade dame i sve bi im dao, ali izgleda da one njega ne fermaju. Problem je ovoga puta nastao kad je okupio društvo da predstavi mladu damu i koliko je moćan pred njom, ali je sve krenulo u pogrešnom smeru. Ona voli galantne muškarce, a na toj zabavi je bio jedan takav, pa je ona to osetila i celo veče očijukala s njim. Kad je Mića to primetio, nastao je kurcšlus. Tom čoveku je rekao da izađe iz kuće, izbacio ga jer je poludeo od ljubomore. Nije mu bilo svejedno. S njom se tek posvađao. Prijatelju je poručio da možda nije moćan, ali je imućan. Muči ga kriza trećeg doba, pa je osetljiv - priča naš izvor.



Prema njegovim rečima, Mića je veoma osetljiv i može zbog žene čak i da zaplače.

- Sve im on prašta. Svestan je da su s njim jer je galantan, pa ga savladaju emocije jer želi nežnost i pažnju. One mu to pruže, ali zauzvrat traže ozbiljnu nagradu. Ovaj funkcioner je ipak mlađi i u snazi je, a u gradu je poznat kao veliki zavodnik. Njega žene istinski vole, dok je Mića fin i kulturan, pa mu se to obije o glavu - zaključio je naš sagovornik.

Inačem rektor Univerziteta "Megatrend", bio je i u centru pažnje javnosti i zbog krađe zlatnih poluga iz njegove kuće u vrednosti, kako je rekao, oko 300.000 evra i skupocenog sata.Na to je reagovao na sebi svojstven način, hladnokrvno i duhovito. Priča o krađi počela je da se grana i dobija elemente prave sapunice. Navodno su mu izvrišitelji zbog duga prema poslednjoj zakonitoj ženi zaplenili vilu na Senjaku.

- Ne toliko, umereno. Rešio sam da ne preterujem više u zaljubljivanju. Nisam prevario devojku, prvi put u životu sam bio veran i evo šta se desilo. Niko nije morao mene da krade, ja sam davao i šakom i kapom- ispričao je Mića u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji.