Bivši vaterpolista Dača Ikodinović, razveo se od odbojkašice Maje Ognjenović posle osam godina braka.

Naime, on se pre godinu dana i odselio iz Srbije, tačnije preselio u Italiju, pa živi na relaciji Trst-Beograd.

Upravo to, izgleda je bio okidač za razvod od Maje, saznaju domaći mediji.

Uzrok razvoda

Dača Ikodinović je u Trstu pazario i stan, gde živi već godinu dana, a u Beograd dolazi isključivo po potrebi.

- Pre više od godinu dana je on doneo tu odluku, kupio je u Trstu neki stan i tamo sa odselio zbog nemih poslova koje radi. To je bio okidač razvoda, ipak su razdvojeni sve vreme, pa ih je to malo i ugasilo - ispričao je za medije izvor blizak Ikodinoviću.

Dača je nedavno vidjen u prestonici, ali sad mnogo više vremena provodi u Italiji, jer se, kako kažu veoma posvetio novom poslu.

Oglasila se Maja nakon razvoda

Maja je gostovala u jednom podkastu, gde je otvoreno govorila o privatnom životu i emotivnim trenucima, ali i pokazala koliko joj u teškim trenucima znači podrška najbližih.

Tokom gostovanja privukla je pažnju jer nije nosila burmu, dok je pre samo dva meseca bila viđena u emisiji sa prstenom na ruci.

I pored emotivne turbulencije, Maja naglašava koliko joj je porodica značajna. Na pitanje koga prvo pozove kada joj je teško i potrebne su joj reči podrške, iskreno je odgovorila:

- Tatu. Tata je figura koja mi je važna. Zovem ga posle neke izgubljene utakmice ili nekog neuspeha. Kada su neke emotivne stvari u pitanju, onda zovem moju mamu i moju sestru. Porodica je ta koja ima najviše razumevanja za sve i u kojoj imam najveći oslonac - priznala je ona u podkastu "Zdrav životni vodič s Danijelom Davidov Kesar".

