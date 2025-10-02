Slušaj vest

Ana Sević oduvek je volela modu i da eksperimentiše sa stajlinzima zbog čega je često bila na meti komentara.

Da je pevačica i voditeljka jedna od onih koji misle da je presudno imati stila a ne novca, govori činjenica da nije rob markiranih stvari.

Haljina ispod 1.500 dinara

Pevačica je jednom prilikom u emisiji na Grand televiziji komentarisala svoje stajlinge i komade koje je nosi u "Zvezdama Granda" i otkrila šok informaciju:

– Ova haljina košta 12 evra, ne može biti jeftinija, a toliko je efektna i toliko me je ljudi pitalo za nju. To je ozbiljan komad za tako neozbiljnu cenu – priznala je Ana jednom prilikom za Grand.

I dok broje poznate ličnosti imaju svoje stiliste, Ana sama odlučuje o svojim modnim izdanjima.

– Obožavam modu, volim to, volim da spajam nespojivo. Moraš da znaš da nosiš stvari - dodala je Ana.

Automobili joj pasija

Ana Sević i njen suprug ne štede kada su automobili u pitanju, a njihov vozni park vredan je 400.000 evra.Pevačica trenutno je u srećnom braku sa Danijelom Nedeljkovićem sa kojim dvoje dece, sina Simeona i ćerku Senu, a sa Darkom Lazićem, pevačica ima ćerku Leonu.

Naime, Danijel i Ana uslikani su kako se voze svojim besnim mašinama čija je zajednička vrednost čak oko 400.000 evra. Mercedes im je sudeći po fotografijama pravi mezimac, jer su njihovi najskuplji četvorotočkaši upravo tog brenda. Prvi automobil je luksuzna "Mercedesova" G klasa čija je vrednost oko 250.000 evra u zavisnosti od paketa u kom dolazi, prenose domaći mediji.

