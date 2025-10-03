Slušaj vest

Ognjen Martinović, bivši bubnjarSeke Aleksić, rešio je da progovori o incidentu od prošle godine, kad su pevačica i svi članovi njenog benda uhapšeni u Cirihu.

Foto: Shutterstock, Damir Dervišagić, Printscreen

Švajcarska policija je tada upala u klub kako bi izvršila proveru radnih dozvola, a kada je utvrđeno da dokumentacija nije u potpunosti ispravna, usledilo je privođenje svih članova ekipe.

Bubnjar je sada potvrdio ovu priču i odgovornost preusmerio na Seku i njenog supruga i menadžera Veljka Piljkića. On je na Instagramu prvo postavio pitanje: "Kako li se ovo desilo samo bendu Seke Aleksić", a zatim sam ponudio objašnjenje.

Prošli torturu

- Tako što je menadžer zakazao svirku u Cirihu kod upitnog gazde u kafani koju je racija već posećivala zbog žurki za vreme pandemije, a koliko sam čuo i zbog neke gudre. U tu kafanu, menadžment (čitaj muž Velja) posla klince muzičare sve zajedno sa Sekanom bez obaveznih radnih dozvola. Tako nas uhapsiše u klubu posle svirke, držali nas četiri dana u pritvoru i zabraniše nam ulazak u Šengen zonu na dve godine - napisao je Ognjen, pa dodao:

Foto: Printscreen

- Na kraju nikome ništa, Seka putuje jer ima austrijske papire, bend je ceo izbačen i nije dobio nikakvu naknadu. Svaki pojedinac iz benda je međunarodno osuđen za ilegalnu imigraciju i verovatno će nam biti teško da dobijamo vize ubuduće, a možemo da očekujemo trkeljisanje na granicama i kad zabrana prođe. Ovo su i mediji prećutali iako im je bila dostavljena cela priča, a mene više boli ona stvar da ćutim - napisao je ogorčeni bivši član Sekinog benda.

Aleksićeva je lane, kad se ova priča pojavila u javnosti, istakla da je policija samo uzela njenu izjavu i naplatila gazdi kluba kazne za nju i bend. Iako se tada u medijima spekulisalo da su u pritvoru proveli samo osam sati, ispostavilo se da su iza rešetaka proveli čak četiri dana.

- Policija je došla na naš nastup i proverila radne dozvole, ustanovili su da nisu adekvatne. Policija je uzela i moju izjavu i naplatila vlasniku kazne za mene i ceo bend - rekla je Aleksićeva.

Pokušali smo da stupimo u kontakt s pevačicom, ali je ona blokirala pozive našim novinarima, pa nismo uspeli da je dobijemo za izjavu.

Podsetimo, izvor koji je bio prisutan u klubu opisao je dešavanja u Cirihu nakon pevačicinog nastupa i otkrio kad je Seka napustila policijsku stanicu.

1/5 Vidi galeriju Teške optužbe na račun Seke Aleksić Foto: Printscreen

- Seka je u subotu otputovala avionom iz Beograda za Cirih, gde je iste večeri imala nastup u jednom popularnom klubu. Ona je nakon ponoći odlično raspoložena izašla na binu i počela da ređa svoje hitove, ne sluteći šta joj se sprema. Prezadovoljna atmosferom u klubu i održanim koncertom, Seka se u tri sata ujutru pozdravila s publikom i krenula ka bekstejdžu. Dok je u bekstejdžu ispijala osvežavajuće napitke i čekala bend da spakuju stvari, u klub je u 3.15 časova uletela specijalna jedinica ciriške policije. Preko 30 naoružanih specijalaca su u toku racije, između ostalog, kontrolisali i radne dozvole zaposlenih. Upravo to je i bio razlog zašto je Seka iste noći privedena. Ona nije imala radnu vizu, a u policijskoj stanici zadržana je sve do ponedeljka posle podne jer je bio vikend i nije mogla da bude puštena ranije - pričao je tada za medije izvor.

Već bila hapšena

Inače, ovo nije bio jedini bliski susret pevačice s policijom, davne 2011. godine takođe je bila uhapšena - zbog brze vožnje. Kako su tada pisali mediji, nju su zaustavili na auto-putu Beograd - Novi Sad kada je svojim "mercedesom" vozila preko 200 km/h. Posle saslušanja kod sudije za prekršaje i izrečene novčane kazne od 100.000 dinara, koju je ona odmah i platila, Seka je tada puštena da ode svojim putem.

Seka je korigovala cenu svojih nastupa Foto: Kurir Televizija

Kurir.rs

Seka Aleksić na Kurir televiziji: