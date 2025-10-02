Slušaj vest

Pevač Peđa Medenica otkrio je jedan deo prostora u svom domu, a njegovo otkriće šokiralo je kako njegove kolege tako i njegove pratioce.

Pevač je pokazao policu prepunu skupocenih parfema, a po slobodnoj proceni može se videti da ovaj kutak u njegovom domu vredi preko 10.000 evra.

Medenica je očigledno obožavaoc parfema pa svaku priliku koristi da sebi kupi neki novi miris. Koleginica pevača Andreana Čekić napisala je komentar "Za sve je aerodrom kriv" dok je Indi šokirano napisala "Molim?" ne verujući u ono što vidi. S obzirom da on jeste čest prolaznik na raznim free šopovima po aerodromima širom Evrope nema sumnje da je mnoge pazario upravo tamo kako je i napisala njegova koleginica Andreana.

Gotovo da nema marke parfema koja se ne nalazi na njegovoj polici, a cene ovih malih bočica kreću se od 50 do 500 evra.

Peđa Medenica pokazao orman pun parfema Foto: Instagram

Odbio koleginicu Cakanu

Cakana je želela da ćerkama od njene drugarice na rođendanu peva Peđa Medenica, međutim pevač to nije želeo da uradi iako mu je ponuđen ogroman novac.

– Ćerke od moje drugarice obožavaju kako Peđa peva i pitale su ga da li ga poznajem. Ja ne znam da li se on seća tog mog poziva, devojčice su htele da im za taj rođendan baš peva on. Ja nađem negde telefon, okrenem ga i pomislila sam on je moj zemljak, hoće sto posto da prihvati kad ga ja zamolim. To je bila pozamašna cifra da otpeva pet pesama. Kaže on meni da ne peva to, ja sam bila šokirana, nisu to male pare, ljudi su imućni i želeli su svojoj deci da ispune želju. Zahvalio mi se od srca i rekao da ne radi privatna veselja - rekla je Cakana.