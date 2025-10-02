Slušaj vest

Katarina Živković govorila je o svom partneru koga krije od javnosti, pa je otkrila i šta je to po čemu je on drugačiji od njenih dosadašnjih partnera. Kako kaže s njim je ono što jeste. Koliko joj smeta što ne mogu zajedno tamo gde ima medija, govorila je za Mondo portal.

- S obzirom da ne komentarišem svog partnera i naš odnos, definitivno je to istina i definitivno je to nešto što nedsvesno nikada sebi nisam želela da priznam. Da sam tražila oslonac i podršku, neku sigurnost uz koju ja mogu samo da se opustim i da budem to što jesam. Bez da moram da se dokazujem, da moram da vraćam, da ako mi ti nešto učiniš, uvek sam imala potrebu i osećaj da to moram da vratim. U smislu, ako mi pomogneš, jer ljudski je da se pomažemo, međusobno, ja sam uvek imala potrebu da vratim za tu neku pomoć. Tražila sam nekoga gde neću morati da osećam to da moram da vraćam ljubav, podršku, lepe reči, lepo ponašanje", iskreno je rekla Katarina za MONDO.

Nedostaje joj na javnim pojavljivanjima

Nezaobilazno pitanje bilo je i Kaćin emotivni život, te smo je pitali koliko je zapravo teško da krije emotivnog partnera, kao i da li joj nedostaje da na svakom događaju i porodičnim fotografijama, bude sama.

"Slagala bih te kada bih ti rekla da mi ne nedostaje. Ume to ponekad jako da frustrira. Pogotovo, ali pričam ti sad o nekim, naizgled nebitnim stvarima, ali i te kako su bitne proslave, javni događaji gde sam ja večito sama. Ili sam sama, ili sa menadžerom, sa drugaricom. Svi su sa svojim partnerima, ja sam sa sestrom, tetkom, drugaricom itd. I onda većito, a gde je, pa znate situaciju. Mislim, uglavnom su to ljudi koji poznaju i mog partnera, normalno. Ne osećam se loše, ali da, negde mi nedostaje. Meni kao meni, lično, nedostaje društvo", iskrena je bila pevačica koja je istakla da partnera ne krije, samo se ne pojavljuju zajedno tamo gde su mediji:

- Ne, ja njega ne krijem. Mi se samo ne pojavljamo zajedno tamo gde su mediji. Nema šta da ga krijem", rekla nam je Katarina između ostalog.