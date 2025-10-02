Slušaj vest

Marija Mikić nedavno je prošla kroz težak period u privatnom životu, kada se posle višegodišnje veze i braka razvela od suprugaJovana Pantića.

Njih dvoje su važili za jedan od skladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, a njihova ljubavna priča započela je znatno pre nego što su odlučili da stanu na "ludi kamen".

Stan sa početka ljubavi

On je sada odlučio da izda stan u kom su on i Marija živeli tokom svojih momačko-devojačkih dana, pre nego što su kupili luksuznu vilu na Bežanijskoj kosi, gde su kasnije nastavili zajednički život kao bračni par.

- Izvolite u salon. Lomina - napisao je kratko na svom Instagram profilu.

Stan se nalazi na opštini Stari grad i bio je prvi zajednički dom poznatog para, i za njih je predstavljao mesto na kojem su proveli važne godine svoje veze. Ipak, posle razvoda i promena koje je doneo, Pantić je rešio da se oslobodi ovog prostora i izda ga, verovatno i zbog emocionalnih uspomena koje ga vezuju za period koji je sada iza njega.

Ostaje da se vidi da li će ovaj korak značiti i trajno distanciranje bivših partnera od zajedničke prošlosti, ali jedno je sigurno – stan koji je nekada bio njihov ljubavni kutak, sada čeka nove stanare.

Vila ostala Mariji i deci

Pevačica i njen bivši suprug nakon razvoda su na civilizovan način dogovorili podelu zajedničke imovine. Najvažnija stavka bio je porodični dom od navodno 500.000 evra na Bežanijskoj kosi, koji je, prema pisanju domaćih medija, ostao Mariji i njihovoj deci – ćerki Đurđi i sinu Miliji.

Jovan se iselio iz zajedničke kuće u kojoj su živeli dok su bili u braku, i navodno se vratio da živi kod roditelja u Zemunu. Kako su navodili izvori bliski bivšem paru, sve odluke donete su dogovorom, a oboje su se trudili da razvod protekne u što mirnijem tonu – prvenstveno zbog dobrobiti njihove dece.

"Nije bilo svađa ni natezanja. Oboje su svesni da deci treba stabilnost, i Marija je ostala u kući koju su zajedno kupili na kredit. Jovan je to prihvatio bez problema. I dalje se viđaju i zajedno učestvuju u odgajanju mališana, o čemu govori i nedavna proslava Đurđinog trećeg rođendana", otkriva izvor blizak nekadašnjem paru za domaće medije.

