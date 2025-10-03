Doduše, tu spadaju i troškovi benda, ali kada se sve sabere i oduzme, luče iz Četereža će biti u debelom plusu.

Rada je pre dve godine doživela poslovni brodolom, a sada se polako ali sigurno vraća u igru, i to u velikom stilu. Njena sestra Maja, koja joj takođe vodi deo posla, uvek se usaglasi kada su obaveze i nastupi u pitanju, pa će i ona dobro da profitira.

- Ja sam dobra, a dobar i glup su braća rođena. Ma to ništa nije vredno stresa koji sam preživela. Šest godina ništa nisam snimala, imala sam poljuljano samopouzdanje i tako dalje. Para će biti! Ja sam neko ko je rano ostao bez majke i pare mi nisu pomogle ni da je spasem, niti da je vratim. Pare koje sada imam, a kojih sam mogla da imam mnogo više, za mene nisu sreća. Šta ću ako poludim i završim na psihijatriji, šta će mi pare - ispričala je jednom prilikom Rada.