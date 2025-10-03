Slušaj vest

Rada Manojlović ponovo radi punom parom. Pevačica je do kraja sledeće godine zakazala 70 nastupa kako u zemlji tako i u inostranstvu. Kako stvari stoje, muzička zvezda će za manje od godinu dana inkasirati 350.000 evra.

Upornost joj se isplatila

Rada Manojlović ulaže u sebe Foto: Nemanja Nikolić / Nenad Kostić, Damir Dervisagic, Printscreen, Privatna Arhiva, Kurir Televizija

Doduše, tu spadaju i troškovi benda, ali kada se sve sabere i oduzme, luče iz Četereža će biti u debelom plusu.
Rada je pre dve godine doživela poslovni brodolom, a sada se polako ali sigurno vraća u igru, i to u velikom stilu. Njena sestra Maja, koja joj takođe vodi deo posla, uvek se usaglasi kada su obaveze i nastupi u pitanju, pa će i ona dobro da profitira.
- Ja sam dobra, a dobar i glup su braća rođena. Ma to ništa nije vredno stresa koji sam preživela. Šest godina ništa nisam snimala, imala sam poljuljano samopouzdanje i tako dalje. Para će biti! Ja sam neko ko je rano ostao bez majke i pare mi nisu pomogle ni da je spasem, niti da je vratim. Pare koje sada imam, a kojih sam mogla da imam mnogo više, za mene nisu sreća. Šta ću ako poludim i završim na psihijatriji, šta će mi pare - ispričala je jednom prilikom Rada.

Pevačici je važno da ima posla

Rada Manojlović dvadeset godina je na estradi Foto: Kurir Televizija, ATAIMAGES, Pritnscreen


Manojlovićeva se jedno vreme povukla iz javnog života, nastupe nije zakazivala, a sada se sve vratilo u normalu.
Ona nije krila ni to da se zbog stresa oko posla razbolela:
- Često trpi zdravlje zbog toga što radim punom parom. Naravno, volim svoj posao, ali nije jednostavno. Normalno je da smo svi mi pevači nekad preumorni, peva se celu noć, pa je tu putovanje, pa dok stigneš kući, jedva da nakratko nekako zaspiš, ali navikne se čovek - istakla je ona.

