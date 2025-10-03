Slušaj vest

Darka Lazića polako ali sigurno kolege počinju da izbegavaju. I ne samo zbog njegovog poroka ili situacija koje mu se dešavaju, već zbog nekolegijalnosti i loših postupaka prema kolegama.

Pevač je nedavno imao saobraćajnu nesreću i mnoge javne ličnosti su danima komentarisale njegove postupke i ponašanje. Pojedine kolege bile su zabrinute za njegovo stanje, pa su mu putem medija delile savete, ali ima i onih koje Lazić više ne zanima ni kao kolega ni kao čovek. Jedan od njih je Radiša Trajković Đani, koji je bio vrlo blizak s mlađim kolegom.

1/13 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Kurir, Instagram/192_rs

Loš primer svima

Kako je rekao, ne zanima ga u kom je stanju Lazić jer se Darko nije setio ni da ga pozove kada je imao operaciju i oporavljao se tri meseca.

- Ja sam polomio ruku, nije ni on mene zvao. Što bih ja njega zvao? Iskreno... Kad je bio prvi udes, ja sam visio uz njega, a kad sam ja polomio ruku, bio sam tri meseca u kući, nije došao da me vidi. Nije došao. Razočarao sam se tada jer ga mnogo volim. Bilo mi je krivo kao čoveku, a on mi je posle rekao: "Evo, ćale, doći ću, kako to da padneš? Nisam čuo... Čuj nije čuo!" Mene ne može da uvredi neko koga ne volim, nego neko ko mi je drag - rekao je folker i dodao:

- Tada se nisam razočarao ni u koga osim u njega.

Foto: Boba Nikolić

Sledeći koji se oglasio i otkrio da s Lazićem nema potrebe da se druži privatno niti da ga zove na slavlja je Uroš Živković. Pevač uskoro slavi rođendan svom sinu, a jedan od retkih kolega koji se neće pojaviti na slavlju je upravo Darko Lazić.

Foto: Petar Aleksić

- Darko Lazić nije pozvan. Ništa lično, u dobrim smo odnosima, ali ja nisam bio kod njega na veselju. Zovem samo bliske ljude - rekao je Uroš, a malo ko je poverovao u ovu priču jer su se svi prisetili situacije da su se Lazić i Živković pre otprilike mesec dana pokačili na privatnom slavlju kod kolege Srećka Krečara, pa je verovatno od tada njihov odnos napet.

Foto: Damir Dervišagić, Nenad Kostić

Goca Tržan nije bliska s Lazićem, ali mu je putem medija poručila da nije normalan.

- Koji po redu, bože me sačuvaj! Au, bre, Darko, da li si normalan? Je l' preživeo, da li je sve okej? Rekla sam mu šta sam imala na tu temu još odavno, ali on me nije poslušao. Ima dece na putu, stvarno je neodgovorno da bilo ko od nas ne razmišlja o tome.

Ljuba Perućica takođe je imao slično zapažanje kao i koleginica Goca Tržan.

- Vidim da ga svi pljuju na mrežama, ali on je momak najgori za sebe. Dobar je momak kojeg mnogo volim. Meni je zaista žao što mu se sve to dešava - istakao je Ljuba.

Foto: Damir Dervišagić

Slađa Alegro takođe više ne može da toleriše ispade svog mlađeg kolege.

- Nije na meni da komentarišem to ko je kriv, ima ko će time da se bavi. Ne bih volela da se Darku desi išta, može tako da se ugrozi i on, ali i svi drugi. Ne bih volela da se ovo više ponovi što zbog dece, što zbog drugih, tako da verujem da će Darko biti oprezniji nadalje - poručila je Slađa kolegi.

Foto: Screenshot, Marko Karović

Nedavno je Halid Muslimović imao pres-konferenciju, a jedno od pitanja novinara bilo je da li po njegovom mišljenju Darko Lazić može da bude velika zvezda.

- Darko je dobar pevač i on je i sada popularan, ali da bi bio zvezda, mora da promeni. Verujem da on to može. Njegov način života i krug ljudi nisu nešto što će ga dovesti u tu poziciju da bude velika zvezda - smatra Muslimović.

Foto: Boba Nikolić