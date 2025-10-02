Slušaj vest

Naša ekipa nedavno je pronašla i rodnu kuću Dženana Lončarevića, koja se nalazi na samo par koraka od one u kojoj živi njegova porodica.

Rodna kuća

Kako smo saznali od starosedeoca, Dženan je odrastao u teškoj materijalnoj situaciji, a kasnije je tu rodnu kuću i prodao. Ubrzo su počeli sa obnovom jedne druge, 50-ak metara od stare, u kojoj i sad žive njegova bivša žena, deca i majka.

1/6 Vidi galeriju OVO JE KUĆA U KOJOJ JE ODRASTAO DŽENAN LONČAREVIĆ: Živeo u teškoj materijalnoj situaciji, a onda se odlučio na OVAJ KORAK Foto: Kurir, Printskrin, Nikola Anđić

Meštani se sećaju i njegovog pokojnog oca i brata, o kome nisu baš imali lepe reči.

"Dženan je bio zlatan"

- Brat mu je pravio belaj ovde, pio je mnogo. Tukao se po ulici. Za razliku od njega, Dženan je bio zlatan, niko ružnu reč do sada o njemu nije mogao da kaže - rekli su nam Prijepoljčani.

Ovde je rođen Dženan Lončarević Izvor: Kurir

- Iako mnogi misle da mu je ovo sad gde živi rodna kuća, nije ta, već ova dole. To su posle prodali, pa je obnovio ovu - rekli su nam oni.

Dženan Lončarević o svom životu i stavovima: