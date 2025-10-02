OVO JE RODNA KUĆA DŽENANA LONČAREVIĆA: Živeo u teškoj materijalnoj situaciji, komšije se prisetile brata i oca "Mnogo je pio, tukao se po ulici..."
Pevač Dženan Lončarević nedavno je dobio je drugog sina sa izabranicom sa kojom je, kako su mediji prenosili, paralelno živeo dok je bio u braku sa Samirom.
Naša ekipa nedavno je pronašla i rodnu kuću Dženana Lončarevića, koja se nalazi na samo par koraka od one u kojoj živi njegova porodica.
Rodna kuća
Kako smo saznali od starosedeoca, Dženan je odrastao u teškoj materijalnoj situaciji, a kasnije je tu rodnu kuću i prodao. Ubrzo su počeli sa obnovom jedne druge, 50-ak metara od stare, u kojoj i sad žive njegova bivša žena, deca i majka.
Meštani se sećaju i njegovog pokojnog oca i brata, o kome nisu baš imali lepe reči.
"Dženan je bio zlatan"
- Brat mu je pravio belaj ovde, pio je mnogo. Tukao se po ulici. Za razliku od njega, Dženan je bio zlatan, niko ružnu reč do sada o njemu nije mogao da kaže - rekli su nam Prijepoljčani.
- Iako mnogi misle da mu je ovo sad gde živi rodna kuća, nije ta, već ova dole. To su posle prodali, pa je obnovio ovu - rekli su nam oni.
Dženan Lončarević o svom životu i stavovima: