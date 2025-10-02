Slušaj vest

Ceca Ražnatović sveže je operisana. Pevačica je, kako kažu korisnici društvenih mreža, nedavno operisala nos. To su zaključili po skorašnjem gostovanju pevačice u jednoj emisiji, ali i po fotografijama iz prošlosti, tačnije od pre oko dve godine. Razlike su uočljive.

Ceca je ranijih godina imala malo duži nos, a sada je, kako se može uočiti, nekako okrugastliji. Pevačica je očigledno poželela da malo promeni fizionomiju lica, pa se odlučila na ovaj korak.

Ražnatovićevoj ovo nije prvi put da ulepšava sebe onako kako ona smatra da treba da izgleda, pa je pored nosa radila i fejslifting.
Na fotografiji koju je uslikao paparaco Kurira 2018. godine jasno se vidi hirurški rez koji je, po svemu sudeći, tada nastao u proteklih nekoliko meseci. Pevačicini fanovi koji su se pojavili ispred suda na Novom Beogradu te godine bili su zatečeni onim što su videli na njenom licu i nisu skrivali zabrinutost. Ceca, koja se pojavila u roze kompletu sa zalizanom kosom, očigledno je previdela da ožiljak na njenom licu može da izazove toliko komentara.

