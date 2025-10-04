Slušaj vest

Tijana Maksimović poznatija kao Tijana Ajfon posle nekoliko neuspešnih ljubavnih veza, reklo bi se da je sada srećna i ipunjena u svakom smislu. Ona se na društvenim mrežama pohvalila skupocenim poklonima koje je kako kaže dobila od muškarca njenog života. Bez ikakvog povoda na njenu adresu gde živi stigli su buketi ruža, nov telefon, i kuče. Doduše, sve to, ali duplo. Starleta se naročito obradovala skupocenom satu poznate marke, pa je video snimke podelila na društvenim mrežama.

Tijanu Ajfon dečko obradovao pažnjom

Tijana Ajfon od dečka dobila vredne poklone Izvor: Instagram

Otvorio se za sve pare

- Ljubavi moja, hvala ti što me svaki dan činiš najsrećnijom ženom na svetu. Hvala što si najbolji muškarac. Hvala što me ovoliko voliš i sve radiš za mene. Volim te živote moj i hvala na iznenađenju. Zauvek tvoja Beka - napisala je Makimovićeva.

Ona je pokazla vrednosti koje je dobila od svog partnera kojeg još uvek nije predstavila javnosti.

- Retki su momenti kada ja ne znam šta da kažem. Ja, koja ne znam da zatvorim usta. E, večeras sam ostala bez reči. Retko ko zna težinu i jačinu naše veze i svega. Ali oni koji nas poznaju znaju da je u pitanju vanvremenska ljubav-napisala je ona.

1/5 Vidi galeriju Tijana Ajfon srećna u ljubavi Foto: Privatna Arhiva, Kurir Televizija

Zahvalila mu se

Tijana se javno i obratila svom izabraniku:

- Srećo moja, koliko god da si daleko ne postoji dan da mi nisi pokazao šta smo ti i ja. Volim te najviše na svetu i voleću te dokle god dišem jer dišem za tebe. Za sve što dolazi zauvek- istakla je ona posebno.

Ovim povodom pozvali smo Maksimovićevu i postavili joj konkretno pitanje ko je srećnik kome je poklonila svoje srce.