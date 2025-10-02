Slušaj vest

Mina Vrbaški, učesnica rijalitija "Elita 9", tražila je od produkcije test za trudnoću, jer sumnja da je ostala u drugom stanju.

Mina Vrbaški danima ima mučnine, pojačanu potrebu za hranom i bole je zubi, pa je u Rajskom vrtu od Drveta mudrosti zatražila da dobije test za trudnoću.

1/6 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Boba Nikolić

Mina je u Rajski vrt došla uplakana, a onda priznala kako se oseća.

- Emocije su me udarile u glavu, imala sam čudne snove. Muka mi je danima, zubi me jako bole i samo mi se jede. Kasni mi već dugo i želela bih da dobijem test za trudnoću - rekla je Mina i dodala:

- Ne bih volela onako sa Milanom Miloševićem, volela bih to sama za sebe ako je moguće. Osećam da mi je loše.

Ima emociju prema Borislavu Terziću Terzi

- Što se tiče mene i Terze, ne bih volela da budemo loši. On se meni ne sviđa, ali u toku žurke sam rekla: ''Ako večeras ne uđem u vezu, nikad neću''. Imala sam nekoliko puta potrebu da ga poljubim, ali saberem stvari u glavi i ne bi bila fer prema njemu. Ne želim uopšte da se zalećem i mislim da sam mnogo bolja u rijalitiju kad nemam ljubavnog partnera. Ja bih njemu dala šansu, ali ništa od toga jer se ja ne zaljubljem u njega, nego u njegove postupke - rekla je Mina.

Kristijan žestoko o Mini

1/14 Vidi galeriju KRISTIJAN GOLUBOVIĆ UHVAĆEN U CENTRU BEOGRADA: Nosio plastičnu kesu PUNU PARA, preobuvao se na ulici, pa seo u KAFIĆ! (VIDEO) Foto: Nikola Anđić

- Da te pitam smećarko, što me pljuješ po novinama I šta se mešaš u moj život. Jer što ne postoji tvoja usta ću ti se glibava iza*rati - napisao je Kristijan u poruci koju je poslao Mini, a potom je na storiju dodao:

- Minice dušice, da li to "ti" ke*aš nešto o meni, mojoj vezi sa Kristinom, ili tražiš da ja pričam o tvom divnom životu, vezama i vezicama... Klošarko, jela si do skoro moj hčeb u mojoj kući. Brzo zaboravljaš? A da, tako te je naučila ulica - uličarko!?

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: