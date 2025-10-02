Slušaj vest

Zorica Marković je svojevremeno tokom učešća u rijalitiju žestoko zaratila sa Lepić Mićom.

Cimer je tada javno izgovorio tvrdnje da je Zorica bila intimna sa Šerifom Konjevićem što je pevačici narušilo mir.

Zorica Marković Foto: Boba Nikolić

- Zorice, ti si pušačica ku*ca! Popušićeš i moj ku*ac. Je*ao te je Šerif Konjević, pušačice jedna. Možeš da glumiš zvezdu onima koji te ne poznaju! Meni ne jer te znam kao zlu paru! - urlao je Lepi Mića kom pevačica nije ostala dužna.

- Volela bih da me je je*ao, ali nažalost, nije. Volim da pušim ku*rac i to nikada nisam krila, a za ovo što si izgovorio pred svim ovim ljudima zapamtićeš dan kada si se rodio. Nećeš smeti da izađeš na ulicu - pretila je Zorica.

Šerif Konjević Foto: Nemanja Dedović, Nemanja Nikolić, Kurir Televizija, Kurir Televizija

Konjević demantovao da je bio intiman sa koleginicom

Šerif Konjević je tada kroz osmeh prokomentarisao tvrdnje svog kolege.

- Logičnije bi bilo da je rekao da sam sa njim imao s*ksualne odnose nego sa Zoricom, koju volim kao sestru i sa kojom oduvek gajim čist odnos. Zahtevaću od produkcije da mi se Mića javno izvini. Lepo sam rekao Zorici da ne ulazi u rasprave sa njim jer je sklon da kaže neistinu zarad skandala i pažnje. Rijaliti je za njega gora kazna od zatvora, pa ne čudi što sam mu ja rak-rana - rekao je Šerif za Alo!

Ne propustiteRijalitiSITA OPTUŽILA MAJKU DA JE SPAVALA SA NJENIM MUŽEM: Sin Nerio sve potvrdio, nastavio da otkriva jezive detalje iz kuće Ahmić
Nerio Ružanji
Stars"SKOČILA TI JE CENA, ALI NE NA HODOČAŠĆU" Mina i Zorica Marković krenule u rat jezivnih uvreda: Šizofreničarko...
Zorica Marković i Mina Vrbaški u jezivoj svađi
StarsSVI UDARILI NA VANJU! Opšti haos u Eliti 9, tresu se zidovi (VIDEO)
Svi udarili na Vanju u Eliti
Stars"BILA JE U ŠEMI SA AUTOMEHANIČAREM" Zorica Marković patosirala Milenu Kačavendu, ova menjala sve boje: Popucali su joj kapilari od alkohola
Zorica Marković i Milena Kačavenda se svađaju

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP553 Izvor: kurir tv