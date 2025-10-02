Slušaj vest

Zorica Marković je svojevremeno tokom učešća u rijalitiju žestoko zaratila sa Lepić Mićom.

Cimer je tada javno izgovorio tvrdnje da je Zorica bila intimna sa Šerifom Konjevićem što je pevačici narušilo mir.

- Zorice, ti si pušačica ku*ca! Popušićeš i moj ku*ac. Je*ao te je Šerif Konjević, pušačice jedna. Možeš da glumiš zvezdu onima koji te ne poznaju! Meni ne jer te znam kao zlu paru! - urlao je Lepi Mića kom pevačica nije ostala dužna.

- Volela bih da me je je*ao, ali nažalost, nije. Volim da pušim ku*rac i to nikada nisam krila, a za ovo što si izgovorio pred svim ovim ljudima zapamtićeš dan kada si se rodio. Nećeš smeti da izađeš na ulicu - pretila je Zorica.

Konjević demantovao da je bio intiman sa koleginicom

Šerif Konjević je tada kroz osmeh prokomentarisao tvrdnje svog kolege.

- Logičnije bi bilo da je rekao da sam sa njim imao s*ksualne odnose nego sa Zoricom, koju volim kao sestru i sa kojom oduvek gajim čist odnos. Zahtevaću od produkcije da mi se Mića javno izvini. Lepo sam rekao Zorici da ne ulazi u rasprave sa njim jer je sklon da kaže neistinu zarad skandala i pažnje. Rijaliti je za njega gora kazna od zatvora, pa ne čudi što sam mu ja rak-rana - rekao je Šerif za Alo!

