NAKON SAOBRAĆAJKE ORGANICUJU VESELJE Darko i Kaća Lazić prave veliku proslavu, planiraju da okupe sve prijatelje i familiju, ovo su detalji!
Folk pevač Darko Lazić, nakon saobraćajne nesreće u kojoj je povređen on i njegova supruga Katarina, organizuje veliku proslavu u porodičnom domu.
Lazići će sledeće nedelje krstiti naslednicu Srnu i tim povodom okupiti prijatelje i porodicu, a sve će biti organizovano u njegovom rodnom mestu, Brestaču.
Nakon krštenja u crkvi, Darko i Kaća su organizovali proslavu, a pripreme uveliko traju.
Darko Lazić nakon saobraćajke kuva kotlić u dvorištu u Brestaču
Folk pevač Darko Lazić pre nedelju dana imao je saobraćajku u Beogradu, kada se vraćao sa suprugom Katarinom sa jedne proslave.
Lazić je nedugo zatim pokazao kako provodi vreme u svom domu.
Darko Lazić večeras je seo u svoje dvorište u porodičnoj kući u Brestaču, upalio kotlić, a onda zapevao.
Masnica od saobraćajke na oku još uvek mu se vidi.
- Dođe mi tako dok kuvam - napisao je Lazić, a onda je zapevao "Naći ću je po mirisu kose".
Kurir.rs/Blic
