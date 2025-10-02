Slušaj vest

Folk pevač Darko Lazić, nakon saobraćajne nesreće u kojoj je povređen on i njegova supruga Katarina, organizuje veliku proslavu u porodičnom domu.

Lazići će sledeće nedelje krstiti naslednicu Srnu i tim povodom okupiti prijatelje i porodicu, a sve će biti organizovano u njegovom rodnom mestu, Brestaču.

Darko Lazić i Kaža razmenjuju nežnosti na slavi Foto: Printscreen/Instagram

Nakon krštenja u crkvi, Darko i Kaća su organizovali proslavu, a pripreme uveliko traju.

Darko Lazić nakon saobraćajke kuva kotlić u dvorištu u Brestaču

Folk pevač Darko Lazić pre nedelju dana imao je saobraćajku u Beogradu, kada se vraćao sa suprugom Katarinom sa jedne proslave.

Lazić je nedugo zatim pokazao kako provodi vreme u svom domu.

Darko Lazić večeras je seo u svoje dvorište u porodičnoj kući u Brestaču, upalio kotlić, a onda zapevao.

Darko Lazić kuva gulaš  Foto: Printscreen/Instagram

Masnica od saobraćajke na oku još uvek mu se vidi.

- Dođe mi tako dok kuvam - napisao je Lazić, a onda je zapevao "Naći ću je po mirisu kose".

Kurir.rs/Blic

