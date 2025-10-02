Slušaj vest

Pop zvezda Jelena Karleuša nije krila oduševljenje jednim kadrom iz aktuelne sezone "Elite 9", koji je podelila na svom nalogu na mreži Iks.

Naime, članicu žirija Pinkovih zvezda Jelenu Karleušu do suza je nasmejao video na kom Zorica Marković i Milosava Pravilović sa svojim cimerima u Beloj kući igraju uz Karleušin hit "Lucifer" sa albuma "Alfa i omega".

- Idemo sve generacije, rokaj - napisala je JK na društvenoj mreži Iks.

Progovorila o prekidu prijateljstva s Marijom Šerifović

Jelena Karleuša

- Nisam se čula sa njom. Iskreno ću reći... Izdala sam dva albuma i videla sam da je Marija, koju sam jako puno volela kao najrođeniju i uvek bila tu za nju, lajkovala najstrašniji komentar na jednoj društvenoj mreži, ismevanja i vređanja mene. Mene je to ljudski i kolegijalno zabolelo. Ja sam je otpratila. Udaranje na mene kao ženu, pevača... Znala je kroz koji pakao ja prolazim. Umesto da mi je bila podrška... Od nje sam očekviala podršku, nisam dobila, to me je zabolelo i to je bio kraj našeg prijateljstva - priznala je JK.

