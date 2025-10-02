Progovorila o prekidu prijateljstva s Marijom Šerifović

- Nisam se čula sa njom. Iskreno ću reći... Izdala sam dva albuma i videla sam da je Marija, koju sam jako puno volela kao najrođeniju i uvek bila tu za nju, lajkovala najstrašniji komentar na jednoj društvenoj mreži, ismevanja i vređanja mene. Mene je to ljudski i kolegijalno zabolelo. Ja sam je otpratila. Udaranje na mene kao ženu, pevača... Znala je kroz koji pakao ja prolazim. Umesto da mi je bila podrška... Od nje sam očekviala podršku, nisam dobila, to me je zabolelo i to je bio kraj našeg prijateljstva - priznala je JK.