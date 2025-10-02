Slušaj vest

Kada je harmonikaš i vođa jednog od najpoznatijih orkestara u regionu "Tigovi", Borko Radivojević, pre samo nekoliko dana objavio konkurs za nove pevače i pevačice - niko nije mogao da pretpostavi kakav će haos nastati. Samo tri dana kasnije, na njegov telefon stiglo je više od 200 prijava!

Mladi pevači iz svih krajeva Srbije i dijaspore požurili su da okušaju sreću i postanu deo orkestra koji već više od dve decenije neguje autentičnu muziku i ima na stotine nastupa godišnje.

„Mogu da izrazim svoje veliko oduševljenje, jer već sada imamo prijavljenih preko 200 kandidata. Nečije prijave smo preslušali, nečije još nismo stigli, ali mi je izuzetno drago da svi ti mladi ljudi neguju muziku koju moj orkestar i ja negujemo već više od 20 godina. Prijave traju do 5. oktobra – čekamo vas i vidimo se!“ - izjavio je Radivojević, držeći telefon u ruci i pokazujući broj novih kandidata.

Ovaj konkurs, koji je trebalo da bude samo prilika za mlade da pokažu talenat, pretvorio se u pravu malu muzičku senzaciju. Pratioci na društvenim mrežama, već spekuliše da će selekcija biti teža nego ikad, jer u moru prijava ima i profesionalaca, i amatera sa velikim glasovnim potencijalom.

