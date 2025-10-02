Slušaj vest

Ćerka čuvene voditeljke Suzane Mančić, Teodora, i njen 23 godine stariji partner brigadni general Miroslav Talijan pre samo nekoliko dana upriličili su svadbeno veselje za porodicu i prijatelje.

Međutim, sada se pojavila informacija da je Teodora zapravo čeka bebu, ali da se o tome ćuti.

"Teodora je u drugom stanju, a svadbu su zakazali čim su saznali. Još je rano da o tome govore javno, zbog čega samo najbliži znaju", rekao je izvor blizak paru za Informer.

Suzana demantovala vest o ćerkinoj trudnoći

1/8 Vidi galeriju Teodora Kunić Foto: Instagram, Dragan Kadić

Međutim, sada se oglasila i njena majka Suzana koja je besno demantovala priče o trudnoći ćerke.

- Ja ne mogu više da živim ni od informacija ni od dezinformacija. Naravno da nije trudna, pa svi su me to juče pitali, rekla sam da nije. Još jednom, to su gluposti, nije trudna, ne može čovek ni da se odmori na miru - rekla je Suzana za Republiku.

1/8 Vidi galeriju Suzana Mančić Foto: ATA images

Ko je drugi suprug Suzanine ćerke

Miroslav Talijan rođen je 1970. godine u Smederevskoj Palanci, a 23 pune godine je stariji od svoje supruge Teodore. Nakon Vojne gimnazije, završio je i Vojnu akademiju, smer pešadija.

Miroslav je nastavio da se obrazuje na Fakultetu bezbednosti gde je završio master studije, potom na Fakultetu političkih nauka specijalističke studije.

Doktorirao je 2008. godine na Vojnoj akademiji. Posle osam godina završio je i Visoke studije bezbednosti i odbrane.

Atmosfera za pamćenje

1/6 Vidi galeriju Venčanje Teodore Kunić Foto: Pritnscreen/Instagram, printscreen/instagram/emakatic

Teodorine drugarice sa svojim pratiocima su podelile trenutke sa gala veselja, a sudeći po fotografijama, mladenci i gosti su uživali u nezavoravnom provodu.

Mlada nije skidala osmeh sa lica, a sa svojim suprugom je plesala do kasno u noć. Teodora je oduševila svojom venčanicom sa dubokim šlicem, dok je mladoženja ponosno nosio uniformu.

Suzana Mančić takođe je bila vesela, kao i Teodorine drugarice koje su uživale u svakom trenutku.

Mančićeva je sa ponosom najavila ulazak mladenaca u salu.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: