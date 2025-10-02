Slušaj vest

Dizajnerka Elena Karaman Karić proslavila je 54. rođendan pre dva dana i to u pustinji.

Posetila je egipatske piramide, jahala kamilu, a onda je sa stanovnicima ovog dela Afričkog kontinenta proslavila svoj dan.

Dizajnerka je dobila i rođendansku tortu na kojoj je pisalo "srećan rođendan", a okolo su bile ukrasne jestive ruže.

Elena Karić u ceremoniji vatre Foto: Printscreen Instagram

Elena nije krila oduševljenje i radost zbog gesta kojim su je iznenadili, a javno se zahvalila i ženi koja joj je usred pustinje svirala flautu za nju.

- Hvala predivnoj sestri po duši, vilinske energije, na rođendanskom mini koncertu - napisala je Elena Karaman Karić.

Takođe, slavljenica je učestovala i u "ceremoniji vatre" koja je upaljena u njenu čast.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsPRIVATNA PLAŽA, PALME, MOSTIĆ! Elena Karić sa bivšim mužem deli vilu: Platili je 1,3 miliona evra, prodavali za 4 miliona, a enterijer kao iz 1001 noći!
collage3-copy.jpg
StarsOD ĐOKOVIĆA UZELA 2,9 MILIONA € pa sagradila vilu USRED ŠUME: Kozjim stazama se stiže do nje, a evo zašto komšije beže od nje
11111.jpg
Stars"BRAK SA ELENOM KARIĆ JE BILA GREŠKA" Peđa Mijatović otkrio detalje braka sa dizajnerkom: Nisam znao u šta ULAZIM...
4654654654.jpg
StarsELENA OKUPILA SVE BIVŠE LJUBAVI NA JEDNOM MESTU! Otkriveno kako se slažu bivši partneri fali samo ON! (FOTO)
foto01-news1-sonja-spasic.jpg
StarsROĐENA SESTRA ELENE KARIĆ POTPUNO JE DRUGAČIJA OD NJE! Krije se od medija, nikad ne spominje slavnu majku i sestru, a evo šta radi
elena-karic-01-sonja-spasic.jpg
StarsPRVA I JEDINA SLIKA ELENE KARIĆ I PEĐE MIJATOVIĆA! Ovako su izgledali tik pred venčanje (FOTO)
4654654654.jpg

 Elena Karić u Americi srodila sa domorocima:

Elena Karić se u Americi srodila sa domorocima Izvor: Instagram