ELENA KARIĆ TOKOM OBREDA VATRE UPOZNALA SESTRU PO DUŠI! Slavila rođendan u pustinji, priklonila se ritualima (FOTO)
Dizajnerka Elena Karaman Karić proslavila je 54. rođendan pre dva dana i to u pustinji.
Posetila je egipatske piramide, jahala kamilu, a onda je sa stanovnicima ovog dela Afričkog kontinenta proslavila svoj dan.
Dizajnerka je dobila i rođendansku tortu na kojoj je pisalo "srećan rođendan", a okolo su bile ukrasne jestive ruže.
Elena Karić u ceremoniji vatre Foto: Printscreen Instagram
Elena nije krila oduševljenje i radost zbog gesta kojim su je iznenadili, a javno se zahvalila i ženi koja joj je usred pustinje svirala flautu za nju.
- Hvala predivnoj sestri po duši, vilinske energije, na rođendanskom mini koncertu - napisala je Elena Karaman Karić.
Takođe, slavljenica je učestovala i u "ceremoniji vatre" koja je upaljena u njenu čast.
Elena Karić u Americi srodila sa domorocima:
