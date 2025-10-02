Slušaj vest

Dizajnerka Elena Karaman Karić proslavila je 54. rođendan pre dva dana i to u pustinji.

Posetila je egipatske piramide, jahala kamilu, a onda je sa stanovnicima ovog dela Afričkog kontinenta proslavila svoj dan.

Dizajnerka je dobila i rođendansku tortu na kojoj je pisalo "srećan rođendan", a okolo su bile ukrasne jestive ruže.

Elena nije krila oduševljenje i radost zbog gesta kojim su je iznenadili, a javno se zahvalila i ženi koja joj je usred pustinje svirala flautu za nju.

- Hvala predivnoj sestri po duši, vilinske energije, na rođendanskom mini koncertu - napisala je Elena Karaman Karić.

Takođe, slavljenica je učestovala i u "ceremoniji vatre" koja je upaljena u njenu čast.

