Porodica Todorović danas je na okupu u Kruševcu, gde proslavljaju 66. rođendan Milana Todorovića, oca pevačice Milice Todorović koja trenutno uživa u trudničkim danima sa najmilijima.

Pevačicina sestra Anđela je podelila kolaž fotografija njihovog tate dok duva svećice na rođendanskoj torti.

"Tata, srećan ti rođendan! Želimo ti da si nam živ i zdrav još najmanje sto godina, i da nas i dalje zasmejavaš do suza", napisala je Anđela.

Čeka sina

Milica Todorović se nakon saznanja da je u drugom stanju povukla iz javnosti, a izvor koji joj je blizak otkrio je da će pevačica dobiti sina.

- U trenutku kada joj doktori saopštili da čeka devojčicu bila je van sebe od sreće! Cela porodica radovala se dolasku devojčice na svet, međutim, na poslednjem ultrazvuku desio se preokret. Doktori su shvatili da Milica ipak čeka sina! Na ranijim pregledima beba je bila okrenuta tako da nije moglo jasno da se vidi kog je pola. Lekari su pretpostavili da je u pitanju devojčica, pa ih je mališa iznenadio - rekao je izvor za Informer.

Priželjkuje udaju

Gošća emisije "Pusti brigu" koja se emituje na Kurir televiziji bila je popularna pevačica Milica Todorović.

Ona je za tu priliku izabrala belu dugu haljinu koja joj je savršeno pristajala. Međutim, kako je naglasila, belo je čini srećnom i volela bi da ga ponovo nosi: