Na današnji dan pre tačno osam godina preminula je legendarna pevačica Dona Ares, nakon duge i teške borbe sa karcinomom pluća.

Majka Done Ares, Ajka Kolaković, okačila je danas niz fotografija sa groblja, gde se okupilo petnaestak ljudi, kako bi odali počast preminuloj pevačici.

Jedna slika je posebno potresla sve, a na njoj se vidi kako Ajka ljubi spomenik i briše suze sa lica.

Inače, Ajka Kolaković danas, 2. oktobra, obratila se pokojnoj ćerki emotivnim rečima, te je priznala koliko joj nedostaje.

"Moja vila. Osam najtužnijih godina (2.10. 2017.- 2.10.2025.) Ljubav si bila. Ljubav si. Ljubav ćeš biti. Naučila si nas kako se boriti, a ti si uvek sa nama sa ponosom i dostojanstvom, gde pevaš svoje najlepše pesme", napisala je ona u objavi na Instagramu.

Podsetimo, Dona Ares, bosanskohercegovačka pevačica, preminula je 2. oktobra 2017. godine u Bihaću, nakon duge borbe sa kancerom.

Velika ispovest Ajke Kolaković

U emotivnom razgovoru za Kurir, neutešna majka se prisetila poslednjih dana koje je provela sa svojom ćerkom i otvoreno priča o ćerki zbog koje čak osam godina nije mogla da zapeva. Tek pet godina nakon Donine smrti, po savetu prijatelja, ona se vratila svojoj profesiji - muzici.

- Promenljivo se osećam, nekad sam nervozna, nekada sam bolje - kaže na početku Ajka i otkrila šta joj nejteže pada u ovom periodu kada se obeležava godišnjica Donine smrti:

- Napeta sam, mnogi filmovi mi se premotavaju u glavi. Poslednjih deset dana, kako se približava taj dan osećam teskobu, ali imam svoje prijatelje iz mog ansambla s kojima pevam. S njima vežbam dva puta nedeljno, nastupamo i tu dobijem energiju. Muzika je lek za te stvari.

Ceo intervju sa majkom Done Ares možete pročitati u odvojenom tekstu.

