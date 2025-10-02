Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Mladenović zapalila je društvene mreže objavivši izuzetno provokativnu fotografiju na svom Instagram profilu.

Pozirala je u čipkastoj, potpuno providnoj haljini, ispod koje se jasno nazirao donji veš u boji kože.

Bez zadrške je podelila ovu smelu fotografiju, a komentari i komplimenti na račun njenog izgleda samo su se nizali.

"Sve sam stekla sama"

Podsetimo, ona je nedavno kako se pisalo, kupila stan od pola miliona evra u Beogradu, a nedavno je otkrila kako je uspela da zaradi toliki novac.

- Juče sam na nastup putovala 12 sati i isto toliko se vraćala sa nastupa. Menjala sam dva aviona. Mislim da sam zaslužila koliko sam se mučila i koliko se mučim i radim da sebi priuštim jedan stan. Do ovakvog stana se stiče velikim radom i ulaganjem. Sve sam stekla sama i na to sam ponosna - rekla je Aleksandra.

"Imala sam emotivne probleme, pa sam pumpala usne"

Aleksandra Mladenović otkrila je da je zbog emotivnih brodoloma posećivala estetičara i uvećavala usne.

- Imala sam emotivne probleme i u celom tom haosu sam pumpala usne. Onda sam se u nekom trenutku, kada sam malo sazrela, vratila da sve to izvadim. Tada sam stvarno bila emotivno razorena i nisam imala potrebu za tim, ali sam se tako smirila. To je bila mladost-ludost, i sad sam mirna – priznala je nedavno pevačica.

Ona je ugradila i silikonske grudi, a demantovala je navode da je operisala nos.

- Što se tiče malog nosića svi me pitaju da li je moj nosić. Moj je nosić – rekla je ona.

