Aleksa Perović, nekadašnji pobednik takmičenja "Zvezde Granda" po drugi put je stao na ludi kamen. On je rekao sudbonosno "da" izabranici Isidori, a ranije je bio u braku sa Milicom, sa kojom ima dve ćerke.

Aleksa i Isidora su nedavno dobili i sina, a sada se ona oglasila, i javno napisala šta misli o svom suprugu. Razlog ovog emotivnog obraćanja je Aleksin rođendan.

"Ti si najbolji trenutak mog života. Sve sam ti rekla. Hvala ti što postojiš, ostani zauvek jedan u milijardu. Radostan mi uvek bio" napisala je ona, a onda dodala: "Ti si moj dom, moj uzor. Ortak. Partner. Saputnik. Ljubav. Strast. Hvala ti na svemu", završila je ona emotivno obraćanje.

Organizovali intimno venčanje

Aleksa i Isidora koja je tada bila u drugom stanju, organizovali su intimno venčanje za najbliže prijatelje i porodicu. Nakon svadbenog ručka, zvanice su slavlje nastavile u mladinom lokalu.

Međutim, ovo nije prvi put da je Isidora zbog ljubavnog života interesantna javnosti. Naime, ona je prvi put bila medijski zapažena kada je otpočela ljubavnu vezu sa pevačem Bojanom Marovićem. Oni su na mrežama povremeno delili zajedničke fotografije, a Bojan je govorio o njihovom odnosu za medije.

"Nisam se oženio, ali bio bi red da se i to desi. Mislim da bih najviše usrećio majku. Imam devojku i nije iz javnog sveta. Tek smo ušli u vezu", rekao je tada Bojan.

Inače, Aleksa je otkrio i kako je uspeo da se razvede u tajnosti od prve supruge, i da se u medijima ne zna ništa o toj temi dok njegovog objavljivanja.

"Nismo ni želeli da tako bude. Svi hvale način na koji mi komuniciramo i danas, i način na koji smo to saopštili. Ne želim da gradim karijeru na bilo kakvim skandalima, nisam to radio ni pre, kada sam imao više prilike za to", ispričao je on ranije za medije.

Transformacija kroz autofagiju

Govoreći o svojoj telesnoj transformaciji na K1, Aleksa otkriva koliko je disciplina važna u njegovom životu:

njegovom životu:

"Radim to što volim i uživam u tome. Na autofagiji sam. Pre sam bio u crvenom i smršao sam 30 kila za tri meseca. Onda sam opet nabacio nekih 12 kg kada sam dobio treće dete, pa sam odlučio da se vratim ponovo na nekih mesec dana. Sada da smršam još nekih desetak i biće to to."

