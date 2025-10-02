"VAŽNO JE DA UVEK NASTAVIŠ DALJE..." Dea Đurđević nikad emotivnija, otvorila dušu i obratila se ovoj osobi: Generale...
Voditeljka Dea Đurđević danas ima veliki razlog za slavlje u svom porodičnom domu.
Naime, novinarka ružičaste televizije objavila je na svom profilu na Instagramu fotografiju sa svojom bakom.
na kojoj pozira sa svojom bakom, koja puni 78 godina.
Njih dve su sedele na krevetu, dok su u rukama držale slavljeničku tortu od jagoda u obliku srca i zajedno duvale svećice.
Uz sliku Dea je napisala:
- Generale moj, srećan ti rođendan. Hvala ti što si me naučila šta znači biti hrabra, neustrašiva i koliko je važno da uvek nastaviš dalje još jače i snažnije. Volim te jer nisi klasična baka, već si nežna i moćna istovremeno i hvala ti što sve životne mudrosti deliš sa mnom. I da, kad smo kod toga - možda nekada i naučim da prećutim - napisala je Dea, te emotvnom objabom sigurno rasplakala mnoge fanove.
