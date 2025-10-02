Slušaj vest

Jadranka Kalinić, takmičarka "Nikad nije kasno", otkrila je da je tokom svoje karijere često dobijala nepristojne ponude.

"Nisam uopšte htela da idem tim putem da mi neko pomaže, da me neko gura. Bilo je takvih ponuda dosta, ali uz uslov, ili intimnih odnosi ili da se vežem nekim ugovorom, pa da otplaćujem, odrađujem, ili da budem nečija devojka", priznala je ona, pa otkrila ko nepristojne ponude nudi pevačicama:

Jadranka Kalinić u emisiji Nikad nije kasno Foto: Pritnscreen

"Uglavnom ljudi koji su oko pevača i koji tipuju na pevačice, koji imaju mnogo novca, najčešće biznismeni. Ali najbitnije je da karijeru gradite sami".

Jadranka tvrdi da nikad nije poklekla pod pritiskom, ali ju je kasnije to koštalo živaca i energije.

"Strašno, jako eksplozivno sam reagovala na sve te ponude. Mislim da sam zbog svoje iskrenosti i eksplozivnosti bila u minusu u svom poslu", istakla je Jadranka.

Govorila je i o teškom detinjstvu koje je imala kao dete razvedenih roditelja i da je danas malo ko podržava u nameri da se bavi muzikom.

"Niko od moje rodbine ne podržava moj posao. Jako je teško da imate devojku koja je pevačica, i zbog toga sam izgubila mnoge veze. Želim da ostavim neki trag, a muzika mi je mnogo dala i spasla me je u najtežim trenucima", rekla je pevačica za Grand.

"Izgubila sam dete"

Jadranka je svojevremeno otkrila šta joj je najteže palo u životu.

- Pored oca i majke sam izgubila i dete, pa sam dobila anksioznost… Ali ne idem na tu priču, to je sve jako tužno…Idemo na veselo. Nešto najteže u životu je sahraniti svoje dete. Namerno nisam išla na to da mi ne bi zamerili. Ja sam ovde prvenstveno i samo zbog pevanja, jer je u tim najtežim trenucima mene pesma najviše izvukla – rekla je Jadranka na šta je Neda odgovorila:

- To je zaista tužno. Treba da se izboriš. Bravo. Ako ti išta u životu pomogne, pored ljubavi najbližih i tvoje vlastite snage koju ti je dao Bog, a dao ti je, i snagu i talenat i lepotu, to je svakako muzika. Divno je da imaš tu snagu i volju i što si se ovde pojavila.

