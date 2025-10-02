Slušaj vest

Iako je prošlo petnaest godina od tragične smrti Ksenije Pajčin, okolnosti njenog ubistva i dalje izazivaju pažnju i brojna nagađanja. Tokom svih ovih godina, mnogi ljudi iz njenog života govorili su javno o pevačici, iznoseći različite priče i sopstvena viđenja događaja koji su prethodili tragediji.

Među njima je bio i Nebojša Tubić, poznat kao Žabac, koji je svojevremeno bio u emotivnoj vezi sa Ksenijom. On je govorio o njihovom burnom odnosu, opisujući je kao izuzetno privlačnu i temperamentnu devojku, punu energije, ali i nepredvidivu u ponašanju. Njihova veza bila je kratka i uzbudljiva, a u to vreme Ksenija je imala tek osamnaest godina.

Žabac se dotakao i njenih ljubavnih veza sa drugim muškarcima. Pominjao je kako je Ksenija bila viđena sa pojedinim članovima popularnih muzičkih grupa, kao i sa Zvezdanom Slavnićem, sinom bivšeg košarkaša Dragana Moke Slavnića, a onda se dotakao i kobne ljubavi sa Kapisodom.

1/6 Vidi galeriju Ksenija Pajčin važila za najlepšu pevačicu Foto: Kurir / Marina Lopičić, Printscreen

- Sreo sam ih u Stefan Braunu na slavlju povodom ženidbe jednog mog drugara i Mimi iz Modelsica. Ja uđem u lift, kad tamo Ksenija i Kapisoda. Kaže ona meni: "Što se ti meni ne javiš?” Kažem ja: "Kako da ti se javim kad si sa dečkom?" Kaže ona: "Nije mi to dečko, to mi je modni kreator.” I on je udari laktom. Ja tu poludim i kažem: "'Alo dečko, još jednom je udariš preda mnom, iščupaću ti ruku i tući ću te tom tvojom rukom!" Kad smo ušli unutra, ona malo popila i počne njemu da prkosi. Pokaže na mene i kaže: “On me je silovao 5 puta na veče kad sam imala 18 godina.”Dečko onako je samo gleda, shvata da ga provocira - priseća se Tubić i opisuje šta se događalo veče pre ubistva.

Incident pre ubistva

1/9 Vidi galeriju Ksenija Pajčin Foto: Kurir

- Veče pre ubistva, bio sam sa Gocom Božinovskom u klubu XL. Ksenija dolazi sa Kapisodom, prilazi mi i poljubi me u usta. Ljubomorna Goca, ljubomoran Kapisoda. Oni su se tu posvađali gadno. Ja mislim da je neko njemu napunio glavu da je ona bila trudna sa njim i da je pobacila. Verovatno je bio na nekim drogama i svađali su se, ona je njega napadala da on nju vara jer je i ona bila ljubomorna. Nije mi jasno da je bio sposoban da je zbog te sitne čarke ubije i da izvrši samoubistvo. Čini mi se da je tu samo bila neka droga u pitanju - istakao je svojevremeno Nebojša Tubić Žabac.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: