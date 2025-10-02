ĐANI TVRDIO DA NIJE PREVARIO SLAĐU, A SAD OTKRIO SVE Pevač se izlanuo, javno otkrio da bi sa ovom muzičkom zvezdom bio: Žena je kući, neće da zna ništa...
Folk pevač Radiša Trajković Đani je već tri decenije u skladnom braku sa suprugom Slađom, sa kojom ima troje dece.
Kako su razvodi postali svakodnevnica na estradi, mnogi su predviđali krah braka i Đaniju i Slađi. Međutim, Trajković je više puta tvrdio da nikada nije prevario svoju suprugu, iako je ona uverena u suprotno.
Njihov odnos je otvoren i ne kriju ništa jedno od drugog. Ipak, postoji izuzetak za koji ne bi voleo da ona sazna.
Naime, gostujući u jednoj emisiji Đani je odgovarao na vrela pitanja, a jedno se ticalo toga koju javnu ličnost bi izveo na večeru bez ženinog znanja.
- Sa Jelenom Karleušom bih izašao na večeru. Žena kući, neće da zna ništa. Kuva žena, gleda serije - rekao je pevač.
Kurir.rs/Informer
