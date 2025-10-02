Slušaj vest

Folk pevač Radiša Trajković Đani je već tri decenije u skladnom braku sa suprugom Slađom, sa kojom ima troje dece.

Kako su razvodi postali svakodnevnica na estradi, mnogi su predviđali krah braka i Đaniju i Slađi. Međutim, Trajković je više puta tvrdio da nikada nije prevario svoju suprugu, iako je ona uverena u suprotno.

Folker Radiša Trajković Đani neretko ima neslane šale, koje deli i objavljuje na društvenim mrežama, a jednom prilikom je okačio sliku sebe sa kragnom oko vrata. Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

Njihov odnos je otvoren i ne kriju ništa jedno od drugog. Ipak, postoji izuzetak za koji ne bi voleo da ona sazna.

Naime, gostujući u jednoj emisiji Đani je odgovarao na vrela pitanja, a jedno se ticalo toga koju javnu ličnost bi izveo na večeru bez ženinog znanja.

Jelena Karleuša Foto: Kurir, Pritnscreen/Instagram, Privatna Arhiva

 - Sa Jelenom Karleušom bih izašao na večeru. Žena kući, neće da zna ništa. Kuva žena, gleda serije - rekao je pevač.

Kurir.rs/Informer

 Đani na proslavi kod nadice Ademov:

Đani na proslavi kod Nadice Ademov Izvor: MONDO